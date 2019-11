Faze tari: Aeroportul din San Francisco și-a luat un porc de terapie. Care e motivul; Mama și fiica fac bani cu păpuşi din şoşete

Mihaela Sinescu, mama unei fetiţe de 7 ani, transformă banalele şosete colorate într-o afacere care-i aduce un venit de 1.000 de euro pe lună. Împreună cu fiica ei, Daria, creează păpuşi inedite pe care le vinde, apoi, pe internet. A pornit de la o păpuşă, în joacă, şi a ajuns la peste 500 în doar patru luni. Mamă creativă, Mihaela Sinescu i-a fabricat într-o zi fiicei sale o păpuşă originală, total diferită de cele perfecte din comerţ, dar colorată, amuzantă şi cu personalitate: o păpuşă din două şosete, scrie Click Ziua Mondială a Toaletei, marcată pe 19 noiembrie, după ce a fost decretată sărbătoare oficială de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) în 2013, se desfăşoară anul acesta sub sloganul "Să nu lăsăm pe nimeni în urmă". Ziua Mondială a Toaletei are ca scop promovarea unor condiţii sigure de salubritate şi eliminarea tabuurilor legate de toalete, conform Descoperă.ro Autoritățile au chemat o ambulanță, care l-a transportat pe copil la spital pentru investigații. Ulterior, poliția a descins la locuința lui Benny Garcia, tatăl copilului, unde au descoperit 38 de punguțe cu cocaină și 70 de punguțe cu heroină, notează Libertatea Iată primul dintre cele mai vechi bancuri din istorie. A fost descoperit în cea mai veche carte cu glume din lume, numită Philogelos (sau „Iubitorul de râs”), scrisă de grecii Hierocles și Philagrius în secolul IV. Întrebat de bărbierul curții cum voia să fie tuns, regele a răspuns: În tăcere! Iată a doua dintre cele mai vechi glume din istorie. Și aceasta este tot din Philogelos. Dorind să-și învețe măgarul să nu mănânce, un bărbat a încetat să-i mai dea de mâncare. Când măgarul a murit de foame, bărbatul a spus: Am suferit o mare pierdere! Tocmai când s-a învățat fără mâncare, a murit, potrivit Incredibilia.ro LiLou, un porc în vârstă de 5 ani, este noua vedetă a Aeroportul Internațional San Francisco. Cu o șapcă de pilot pe cap, animalul de terapie întâmpină pasagerii, reușind să înveselească pe pe toată lumea. Ca parte din uniforma zilnică, LiLou poartă o șapcă de pilot și are unghiile pictate cu ojă roșie. Stăpâna animalului, Tatyana Danilova, se asigură că întâlnirea porcului cu pasagerii este una specială, relatează Libertatea