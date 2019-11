Faze tari: O mamă și fiica ei s-au regăsit după patru decenii de căutări printr-un test ADN cumpărat online; Un cuplu de pinguini gay a furat un ou de la alt cuplu de pinguini

Scrisorile de dragoste incendiare dintre Ian Fleming, creatorul personajului James Bond, şi soţia scriitorului vor fi scoase la licitaţie de casa Sotheby's. Peste 160 de scrisori redactate de-a lungul a două decenii vor pune într-o nouă lumină viaţa celui care a creat cel mai cunoscut spion din ficţiunea secolului XX. Scrisorile surprind şi perioada în care relaţia celor doi era secretă, relatează Descoperă.ro O femeie din Vietnam a fost despărțită de fiica ei timp de aproape 45 de ani din cauza războiului cu Statele Unite. În haosul din acele zile, a reușit să o trimită în SUA doar pe fată în cadrul operațiunii ”Babylift”, prin care armata americană a transportat 3.000 de copii din Vietnam în America, deseori în condiții haotice, fără o evidență clară a copiilor sau familiilor din care proveneau, potrivit Libertatea Cu o suprafață impresionantă, Arkup este un iaht de lux care are forma unei vile moderne. Plutește ca o ambarcațiune normală și se poate ridica deasupra valurilor folosind piloni hidraulici, care îi conferă stabilitate atunci când apele sunt agitate.Construit pentru a face față unui uragan de categoria IV, vasul costă 5.5 milioane de dolari. Arkup, cea mai modernă „casă-iaht” din lume este propulsată de două motoare electrice de 272 de cai putere, conform Incredibilia.ro Cei doi masculi au luat un ou dintr-un cuib apropiat de al lor, care aparţinea unui cuplu format dintr-o femelă şi un mascul, în timp ce aceştia nu au fost atenţi. După cum explică reprezentanţii grădinii zoologice olandeze, pinguinii se află în plin sezon de reproducere, primii pui începând să eclozeze. Dat fiind faptul că unii pui au început deja să eclozeze, îngrijitorii grădinii zoologice au decis că cei doi pinguini şi oul pe care l-au furat ar trebui să se afle sub atentă supraveghere, notează Descoperă.ro Un bărbat a încercat să pătrundă în casa unei bătrâne de 82 de ani din Rochester, New York. Dar fapta lui nu s-a terminat bine pentru că și-a ales locuința greșită, femeia este o culturistă cu numeroase premii la activ. „Sunt singură și sunt bătrână, dar ghici ce, sunt dură”, a spus ea arătându-și mușchii formați ridicând greutăți aproape în fiecare zi. „A ales casa greșită în care să se pătrundă”, scrie Libertatea