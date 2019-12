Faze tari: Un elefant a pătruns într-o clădire a armatei indiene și a distrus totul în cale; În loc să apeleze la bucătari profesioniști, acest restaurant angajează bunici din lumea întreagă

„Nimeni nu gătește mai bine decât bunica!” Îți dai seama cât de mult îți plac mâncărurile ei abia după ce începi să mănânci cu regularitate preparate gătite la restaurant sau la standurile fast-food. Enoteca Maria, un restaurant din New York, servește mâncare gătită exclusiv de bunici. În loc să angajeze bucătari profesioniști, în restaurant gătesc bunici din lumea întreagă, care prepară feluri pe care le servesc și familiilor lor, potrivit Incredibilia Conform experţilor internaţionali, un loc aparte îl ocupă sejurul de patru zile de la hotelul de gheaţă Northern Lights, din Kirkenes, Norvegia. Pentru sume cuprinse între 1.200 de euro şi 1500 de euro, iubitorii sezonului alb au parte de o vacanţă 100% ecologistă. Prima noapte o petrec la Oslo, la hotelul Park Inn, din Gardermoen, după ce fac un tur al oraşului. A doua zi are loc îmbarcarea pentru zborul către Kirkenes, localitate aflată în proximitatea Mării Barents, de lângă graniţa cu Rusia, notează Click Hoții din India au ajuns să fure ceapă, în loc de bani, după ce una din legumele de bază ale acestei țări a ajuns la cel mai ridicat preț din ultimii 72 de ani. Un camion care transporta ceapă în valoare de 30.000 de dolari a fost golit de hoţi acesta fiind doar ultima infracțiune de acest gen din ultimul timp. Ceapa este un subiect sensibil în India, unde a dus la căderi de guverne și revolte de stradă, conform Libertatea Un elefant a făcut ravagii într-o unitate militară din India, după ce a păntruns în cantină și a distrus tot ce i-a ieșit în cale. Din imaginile apărute în mediul online se vede cum elefantul pătrunde în încăpere și aruncă cu trompa mesele și scaunele care îi stau în cale. Animalul s-a îndreptat amenințător către persoanele aflate în cantină, care se strânseseră într-un colț al încăperii, potrivit Știrile Protv Pasagerii unei curse Olanda-Mexic au făcut 11 ore pe drum pentru a se întoarce pe aeroportul din Amsterdam, din cauza erupției unui vulcan din Mexic. Echipajul a realizat că nu va putea ateriza atunci când s-a aflat deasupra Canadei, și au întors avionul ajungând exact de unde a plecat. Avionul s-a întors și s-a îndreptat înapoi spre Amsterdam, aterizând la 2:30 a.m., 11 ore mai târziu, relatează Libertatea