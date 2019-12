Faze tari: Surpriza de care a avut parte o chelneriță din SUA. Gestul neașteptat făcut de niște clienți; Ultima modă la americani. De ce mulți împodobesc bradul invers, agățat de tavan

Fără îndoială, vedeta lunii decembrie este bradul de Crăciun, iar în acest sezon, dincolo de Ocean, “se poartă” bradul aşezat... cu vârful în jos! Ocupă mai puțin spațiu şi pentru că poate fi agățat de tavan, reduce riscul de a fi dărâmat de copii sau de animalele de companie. Brazii de Crăciun care atârnă din tavan au fost deja expuşi în câteva dintre magazinele de peste Ocean şi, cum era de aşteptat, au ajuns imediat în centrul atenţiei. Deși acești brazi nu sunt o noutate, în acest sezon primesc o atenţie deosebită, potrivit Știrile Protv.ro O tură (sau un turn) descoperită în 1991 ar putea fi cea mai veche piesă de şah din lume cunoscută până acum. Tura este o piesă din şah care în timpul jocului poate fi deplasată într-o direcţie, oricâte spaţii sunt necesare, sau poate fi menţinută în aceeaşi poziţie pentru a proteja alte piese pe tot parcursul meciului. O astfel de piesă de şah a fost găsită de către John Oleson împreună cu mai mulţi colegi arheologi de la Universitatea Victoria din British Columbia, Canada, relatează Descoperă.ro Ciorile au demonstrat încă o dată (dacă mai era nevoie) că sunt niște animale foarte inteligente, arătând că își pot controla pornirile la fel de bine ca un copil. Când li s-au oferit gustări, ciorile s-au abținut să le devoreze atunci când exista perspectiva de a primi gustări și mai bune. Cercetarea, făcută pe ciori din Noua Caledonie (Corvus moneduloides), este prima care a examinat în paralel atât ciori, cât și copii. Savanții au pornit de la un experiment celebru, realizat pe copii în anii ’60, numit „experimentul bezelelor”, conform Incredibilia O chelneriță din orașul american Galveston a avut parte de cea mai mare surpriză din partea unor clienți. Aceștia i-au făcut un cadou neașteptat după ce au aflat că merge peste 20 de kilometri pentru a ajunge la locul de muncă. De curând, aceasta le-a povestit unor clienți pe care i-a servit la restaurant că strânge bani pentru a-și putea cumpăra o mașină, dat fiind că pentru a ajunge la serviciu și înapoi acasă merge pe jos 22 de kilometri în fiecare zi. Astfel, tânăra petrece cinci ore pe drum. Clienții respectivi, un cuplu care a preferat să-și păstreze anonimatul, au fost impresionați de povestea Adrianei și au decis să-i facă cadou o mașină second-hand, notează Libertatea Anticoncepționalul așteaptă să fie aprobat în India. Produsul se injectează lângă testicule și are efecte pe o perioadă de până la 13 ani. Testele clinice au arătat că procedura are o rată de succes de peste 97% în prevenirea sarcinilor. A durat mult, însă primul anticoncepțional injectabil pentru bărbați ar putea apărea pe piață la jumătatea anului 2020. Cercetătorii din India tocmai au anunțat că testele clinice pentru RISUG („Inhibiția Spermatozoizilor Reversibilă și sub Supraveghere”) au luat sfârșit, potrivit Incredibilia