Last Christmas de la Wham! a ajuns să definească perioada sărbătorilor de iarnă în ultimele trei decenii. Ce-ar fi mall-urile fără ea? Ce-ar fi holurile hotelurile? Ce-ar fi lifturile corporate? Probabil la fel, dar mai seci și mai puțin enervante. Așa că de acum Last Christmas e în 4K pe YouTube. Ștefan Hrușcă pentru o anumită generație, Frank Sinatra pentru aproape toate generațiile și Wham! cu Last Christmas pentru toți cei indeciși. Pe scurt, orice Crăciun din ultimii 10 ani și, probabil, pentru eternitate. Iar YouTube a devenit de-acum gazdă pentru clipul 4K al piesei lansată în 1984, scrie Playtech.ro

Averea lui a crescut de 4 ori în acest an. Epidemia de pestă porcină africană din China i-a îngrijorat pe consumatori şi a dus inflaţia la cel mai ridicat nivel din ultimii ani, dar în aceaşi timp a produs şi unii câştigători. Unul dintre aceşti câştigători este Qin Yinglin preşedintele companiei Muyuan Foodstuff Co. a cărui avere s-a mărit de peste patru ori în acest an ajungând la 8,6 miliarde dolari. Preţurile angro la carnea de porc s-au dublat în acest an, potrivit datelor Ministerului chinez al Comerţului, ceea ce a alimentat cea mai ridicată rată anuală a inflaţiei din ultimii şapte ani în condiţiile în care epidemia de pestă porcină africană a condus la sacrificarea a milioane de porci, arată Digi24