​Faze tari: Surpriză uriașă pentru familia care şi-a făcut în casă un Lamborghini. Ce a primit de Crăciun; ''Soarele artificial'' al chinezilor ar putea fi operaţional în 2020

În luna martie, cercetătorii din China au anunţat că dispozitivul HL-2M, proiectat pentru a recrea procesele de fuziune nucleară care fac ca Soarele nostru să funcţioneze, va fi gata până la finalul acestui an. Duan Xuru, unul dintre cercetătorii implicaţi în acest proiect, a făcut public faptul că dispozitivul va fi operaţional în 2020, notează Descoperă.ro Tânăra, care are 1.2 milioane de prieteni virtuali pe Instagram şi face doar de pe site-ul de socializare 300.000 de dolari anual, are o diplomă în Drept, iar pentru a se întreţine la facultate, a lucrat la McDonald's. Diferenţa între Amanda acum şi Amanda la 18 ani e vizibilă. Pe atunci, roşcata purtat aparat dentar, nu avea implanturi de silicon, iar părul era prins neglijent într-un coc, scrie Click La câteva luni după ce a fost supus unui transplant de măduvă, un bărbat din SUA a aflat cu stupoare că are două seturi de ADN: cel cu care s-a născut și cel al donatorului. Timp de ani de zile, Chris Long, polițist în comitatul Washoe din Nevada, a suferit de leucemie mieloidă acută și de sindrom mielodisplastic. Pentru a se vindeca de aceste boli, bărbatul avea nevoie de un transplant de măduvă, relatează Incredibilia Familia care şi-a făcut în casă un Lamborghini, folosind o imprimantă 3D, a avut parte de o surpriză uriașă din partea producătorului mașinii de lux. După ce imaginile cu mașina scoasă la imprimantă au apărut pe rețelele de socializare, responsabili ai producătorului Lamborghini i-au contact pe cei doi și le-au propus să apară într-o reclamă de Crăciun, potrivit Știrile Protv În urmă cu doi ani și jumătate, Anastasiia și Gunther, un tânăr cuplu din Maryland, Statele Unite ale Americii, au decis să se mute într-o biserică. Cei doi erau în căutarea unui proiect de restaurare, în momentul în care, în decembrie 2016, au văzut semnul de ”vânzare” pus în fața unei biserici vechi de 120 de ani, relatează Libertatea