Faze tari: Uitaţi de Olanda. Cum se va numi Ţara Lalelelor începând din 2020; Suveniruri de la Cernobîl: îngheţată radioactivă şi borcane cu aer contaminat

Fumul degajat de incendiile de vegetaţie din Australia a ajuns în Noua Zeelandă, situată la o distanţă de câteva mii de kilometri, iar gheţarii, care de obicei au culoarea albă, au prins o nuanţă caramel. Prezenţa fumului, însoţit de un miros înţepător, a fost remarcată pentru prima dată în această zonă miercuri dimineaţă. În anumite regiuni, soarele a fost văzut sub forma unui glob roşu sau auriu, în funcţie de grosimea norului toxic. „Putem vedea foarte clar fumul care a parcurs circa 2.000 de kilometri traversând Marea Tasmaniei”, a precizat pe Twitter serviciul neo-zeelandez pentru previziuni meteo, relatează Agerpres . Autorităţile de la Haga nu mai doresc ca ţara să fie cunoscută cu numele de „Olanda”. Începând din acest an, administraţiile locale, universităţile şi ambasadele vor trebui să utilizeze doar denumirea oficială a ţării, Netherlands (Ţările de Jos). Începând cu 1 ianuarie, numele Olanda a fost retras din toate documentele pentru ca ţara să nu mai fie desemnată decât prin numele său administrativ. Aşa că a fost creat un nou logo şi deja au fost investiţi 200.000 de euro în noua marcă a ţării. Guvernul consideră că o astfel de măsură va permite ţării să scape de imaginea legată de consumul de droguri şi prostituţie, informează Adevărul Vizitatorii oraşului Cernobîl, din Ucraina, pot cumpăra acum îngheţată „radioactivă” şi borcane din care pot inhala „mirosul de neuitat al structurilor de beton abandonate de Uniunea Sovietică”. După lansarea serialului produs de televiziunea americană HBO, oraşul s-a umplut de turişti curioşi să intre în zona de excludere trasată de forţele sovietice pe o rază de 2.500 de kilometri din jurul uzinei, la scurt timp după dezastrul din 1986. În prezent, zona care înconjoară centrala este în continuare nelocuibilă pe o rază de 30 de kilometri, dar pe o mică parte din teritoriu a fost permis accesul turiştilor, potrivit Descoperă.ro NASA a publicat la rubrica „fotografia zilei” imaginea, surprinsă dintr-un satelit propriu, a unuia dintre cele mai mari mistere ale omenirii - o siluetă umană, de aproximativ 3,5 kilometri lungime, gravată în deșertul australian, despre care nimeni nu știe cum și în ce condiții a fost realizată. Fotografia a fost realizată în luna iunie și poate fi studiată în amănunțime pe site-ul NASA. Figura umană - a unui vânător aborigen - este o geoglifă (simbol inscripționat/gravat pe sol și vizibil doar de la înălțime) a fost denumite „Maree Man” („Omul din Maree”, după numele unei localități din zonă) și este cel mai mare astfel de „desen” de pe planetă, anunță Digi24 Acestea au apărut pe contul de YouTube „69RSTRAX”, marţi seară, cu câteva ore înainte de sfârşitul anului 2019, înainte ca ele să devină bun public. Astfel de înregistrări apar în industria rock la jumătate de secol de la lansare, strategie folosită de artişti precum Bob Dylan, The Beatles, Motown Records. Trupele, de obicei, le făceau publice pentru o foarte scurtă perioadă de timp, pe un număr limitat de CD-uri, după care le retrăgeau de pe piaţă. Aceste melodii ar fi prima colecţie de acest fel difuzată de trupă, scrie News.ro