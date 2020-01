Faze tari: Povestea „Cadourilor de hârtie veche”. Un antreprenor român îți găsește publicațiile din ziua, luna sau anul în care ai venit pe lume; A apărut mâncarea viitorului. Proteina fabricată din aer nu are gust dar va putea mima alimente

Ești născut pe 1 septembrie? Cum ar fi să primești un ziar de acum o sută de ani și să afli ce se întâmpla atunci pe 1 septembrie? Sau să dăruiești revista Luminița sau Șoimii Patriei unui puști care nu știe cum e comunismul? Coperta unui vinil cu autograful lui Jean Constantin sau o agendă manuscris din 1924 pot fi tot atâtea cadouri reușite. Nu vorbim de copii xerox. Ci de originale. În România există o afacere numită „Cadouri de hârtie veche”. E afacerea unui bucureștean. Emanoil Constantin. Investiția este de 150.000 de euro. Banii câștigați și economisiți în ani de muncă. Și totul a pornit din pasiune, notează Republica Oamenii de știință finlandezi au produs o proteină „din aer”. Aceasta va sta la baza alimentelor produse în laborator și va concura la preț cu soia, până la finalul acestui deceniu. Proteina este produsă din bacteriile din sol alimentate cu hidrogen, notează BBC. Cercetătorii spun că, dacă energia electrică provine de la energia solară și eoliană, alimentele pot fi cultivate cu emisii de gaze cu efect de seră aproape zero. O fabrica pilot de la periferia capitalei Helsinki a atras investiții de 5,5 milioane de euro. Cercetătorii prezic că, în funcție de prețul energiei electrice, costurile pentru producerea acestui tip de hrană vor fi aproximativ egale cu cele pentru producția de soia, până la sfârșitul deceniului, relatează Digi24 La pronunțarea unei condamnări, instanța trebuie să-și întemeieze convingerea asupra vinovăției inculpatului pe probe sigure, certe și decisive, iar în cauză probele în acuzare lasă loc unei nesiguranțe în privința vinovăției inculpatului. Astfel motivează Judecătoria Botoșani o decizie de achitare în cazul a doi bărbați judecați pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și respectiv încredințarea mașinii unei persoane aflate sub influența alcoolului. La finalul procesului, instanța nu a putut stabili cine era la volanul autoturismului, după ce inculpații au dat vina unul pe altul. Așa că judecătorii au aplicat regula potrivit căreia orice îndoială este în favoarea inculpatului, scrie Ziare.com De-a lungul timpului, medicii au folosit măsura de 37°C ca etalon pentru a determina temperatura normală a corpului uman. Acum, cercetătorii au făcut câteva descoperiri care arată că acesta nu mai este neapărat cazul. Cercetătorii sunt de părere că temperatura corporală a oamenilor a scăzut de-a lungul timpului. Aceștia propun că schimbările din mediul nostru din ultimii 200 de ani care au determinat modificări fiziologice, au dus la scăderea temperaturii corpului nostru, conform Playtech.ro Cazinourile din Macau sunt în alertă maximă din cauza unui focar de pneumonie virală existent în Wuhan, capitala provinciei Hubei din centrul Chinei, şi au decis instalarea unor scanere care pot măsura temperatura corporală a clienţilor, pentru a-i identifica pe cei bolnavi. Oficialii chinezi au obligat cazinourile să adopte măsuri preventive, care includ instalarea unor dispozitive de screening la intrările pe aceste proprietăţi private pentru a verifica temperatura corpului clienţilor, informează Descoperă.ro