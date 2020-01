Utile: Ministerul Sănătăţii va începe vaccinarea gratuită împotriva HPV începând din luna ianuarie; Cum poţi face upgrade în mod gratuit la Windows 10

După ce primele 20.000 de doze de vaccin au fost distribuite direcţiilor de sănătate publică, vaccinarea gratuită se va face începând din luna ianuarie 2020 în cabinetele medicilor de familie la fete cu vârsta cuprinsă între 11 şi 14 ani pentru care s-a solicitat în anii 2017 şi 2018 vaccinarea, inclusiv pentru cele care au trecut de această vârstă dacă au solicitat. Ministerul Sănătăţii face apel la părinţi să solicite informaţii medicilor de familie şi către medicii de familie să se informeze cu privire la vaccinarea anti-HPV şi să transmită aceste informaţii transparent şi corect către părinţi, anunță Agerpres Luna ianuarie rămâne cea mai bună lună din an pentru a cumpăra bilete de avion, este concluzia unei analize realizată de platforma Vola.ro. Dacă în restul anului românii urmăresc perioadele de promoţii pentru a beneficia de discounturi la preţul biletelor de avion, luna ianuarie rămâne cea mai potrivită pentru a găsi cele mai mici preţuri la bilete de avion pentru destinaţiile dorite. Diferenţa faţă de restul anului este de până la 60% şi cele mai bune preţuri sunt evidenţiate de Vola.ro sub denumirea de „Ieftinuarie”, informează Adevărul O serie de stiluri alimentare par să aibă un efect pozitiv asupra stării mentale, îmbunătățind starea de sănătate a psihicului și prevenind anumite afecțiuni. Suntem ceea ce mâncăm, nu doar fizic, ci și psihic. Cercetările arată, pe de o parte, că persoanele care urmează o dieta occidentală, adică favorizează consumul de mâncăruri extrem de procesate și bogate în zahăr, au un risc crescut de a dezvolta depresie și anxietate. Pe de altă parte, o serie de alte stiluri alimentare par să aibă un efect pozitiv asupra stării mentale, îmbunătățind starea de sănătate a psihicului și prevenind anumite afecțiuni, scrie doc.ro Ultima versiune a acestui sistem de operare, Windows 10, a fost lansată în 2015. De atunci aceasta este preinstalată pe pe toate noile computere, iar utilizatorii care aveauversiuni mai vechi: Windows 7, 8 sau 8.1 au fost încurajaţi de către Microsoft să facă upgrade-ul la noua versiune. Totuşi, din diferite motive, unii utlizatori nu au acceptat upgrade-ul gratuit oferit de către Microsoft şi au rămas la versiunile anterioare, iar acum, în luna ianuarie a anului 2020 compania sistează update-urile de securitate şi suportul tehnic lăsându-i pe aceşti utilizatori vulnerabili în faţa problemelor de securitate şi cu un număr în creştere de bug-uri care nu vor fi remediate. În mod oficial, acest update nu mai este valabil, însă chiar şi în prezent Microsoft a lăsat deschisă opţiunea pentru upgrade. Uite ce trebuie să faci, potrivit Descoperă.ro Vitamina D are un rol foarte important în organism, mai ales la nivelul sistemului osos – deoarece favorizează absorbţia calciului, susţinând astfel dezvoltarea şi menţinerea integrităţii oaselor. Carenţa vitaminei D poate conduce la demineralizarea matricei osoase, dar are şi are urmări nefaste. Ce boli se pot declanşa din cauza deficitului de vitamina D? Cum ne putem asigura că avem suficientă vitamina D în sezonul rece? Ce simptome ne pot trimite cu gândul la o deficienţă? Informează CSID.ro