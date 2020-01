Faze tari: O companie chinezească şi-a prezentat taxiurile zburătoare în SUA; O tânără a fost obligată să facă un test de sarcină pentru a i se permite să urce la bordul unui avion

Compania Ehang este prima de origine chineză care a primit acordul autorităţilor americane să îşi înalţe maşina zburătoare numită Ehang 216. Ehang este una dintre companiile care crede că în viitor maşinile zburătoare vor deveni o metodă de transport similară cu Uber. Astfel, compania investeşte în tehnologia de vehicule zburătoare autonome, bazate pe motoare electrice. Modelul Ehang 216 este echipat cu 16 motoare cu elice, care pot permite atingerea unei viteze de 130 km/h. Vehiculul cântăreşte puţin sub 300 de kg şi permite o încărcătură de încă 220 kg, fie de persoane fie de echipament. Având în vedere că este vorba despre un simplu prototip, atât viteza, cât şi capacitatea ar putea fi crescute în viitor, notează Descoperă.ro

Un tânăr a cărui cabană din zona polară a statului Alaska a fost distrusă într-un incendiu a fost găsit după 20 de zile de echipele de căutare plecate după el. În mod miraculos, tânărul de 30 de ani a reușit să supraviețuiască în ciuda temperaturilor foarte scăzute. „Cabana lui a ars la jumătatea lunii decembrie ucigându-i câinele şi lăsându-l izolat în temperaturi mult sub zero grade şi fără niciun mijloc de comunicare timp de 23 de zile”, a explicat Poliţia din Alaska. După ce a fost salvat, tânărul a povestit cum a reușit să supraviețuiască. „Am calculat că aveam o raţie de două cutii de conserve pe zi timp de 30 de zile. Aveam şi un borcan de fasole. Două cutii cu unt de arahide au devenit plastic topit. Am avut şi un borcan cu maioneză, dar nu m-am atins de el”, a adăugat acest, arată Libertatea