Faze tari: Au transformat Pământul în sendviș, că astfel de idei bune nu merită irosite; ”Roşiile spaţiale” pot fi cultivate în spaţii neobişnuite

De ce a fost botezat ”Dragonul dansator” O echipă de oameni de ştiinţă americani şi chinezi a anunțat, marți, confirmarea unei noi specii de dinozaur de dimensiuni mici, cu aripi şi pene, pe baza descoperirii unor fosile în nord-estul Chinei. Conform Xinhua, fosilele, care au fost aduse la lumină în urmă cu peste un deceniu, s-au aflat la Muzeul de Istorie Naturală din Dalian, în provincia nord-estică Liaoning. Oamenii de ştiinţă de la Muzeul de Istorie Naturală din San Diego şi Universitatea de Stat din Montana din Statele Unite, de la muzeul din Dalian şi de la alte instituţii de cercetare au raportat această specie nouă de dinozaur în jurnalul The Anatomical Record. Specia a fost numită Wulong bohaiensis, sau ”dragonul dansator” în chineză, datorită poziţiei în care au fost descoperite fosilele, relatează Libertatea

Mitoshi Matsumoto, proprietarul unui magazin de cartier din Osaka, Japonia, a stârnit controverse după ce a decis să-și închidă afacerea timp de o zi, de Anul Nou. Aceste magazine sunt o oază de speranță pentru localnici, ușurându-le mult viața prin gama de servicii puse la dispoziție – bancomat, WiFi, imprimantă, servicii de livrare a mâncării etc., precum și produse de aprozar – toate într-un singur loc, zi și noapte. De fapt, sunt atât de convenabile tocmai pentru că sunt deschise 24 de ore din 24, în fiecare zi, 365 de zile pe an. Asta înseamnă că oricine poate cumpăra niște legume, își poate plăti facturile sau poate lua o gustare atunci când are nevoie. Așa că, atunci când un astfel de magazin a decis să-și închidă ușile pentru o zi, de Anul Nou, a ajuns la știri în toată țara. Mitoshi Matsumoto, unul dintre miile de proprietari de magazine din Japonia, a devenit o celebritate în întreaga țară, arată Incredibilia.ro.