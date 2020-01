Faze tari: Pățania unei tinere care a încercat să o amuze pe verișoara ei. Ce i s-a blocat în gură; O căţeluşă călătoreşte cu autobuzul ca să ajungă la locul de joacă pentru câini

Eclipse este independentă. Nu are nevoie de nimeni. Adorabila căţeluşă pleacă în fiecare zi din casa ei din Seattle şi ia autobuzul pentru a ajunge la parcul pentru căţei, unde vreo două ore aleargă sau îşi face prieteni. Când termină, se îndreaptă spre staţia de autobuz ca să prindă o cursă înapoi spre casă. Ea foloseşte biletul pe care îl are prins de zgardă, notează Descoperă O brunetă superbă din Ucraina a strâns o avere ca escorta de lux a unui prinț putred de bogat din Arabia Saudită! Yana Orfeeva (21 de ani) câștigă aproximativ 40.000 de dolari pe săptămână și asta doar pentru a locui cu miliardarul. Yana Orfeeva duce o viață de telenovelă, alături de un prinț din Arabia Saudită! Ea este doi ani escorta de lux miliardarului, care o răsfață cu super mașini, vacanțe de lux și haine care costă cât o vilă de lux, scrie Click O tânără din Statele Unite a încercat să o amuze pe verișoara ei, băgându-și o muzicuță în gură, pe care nu a mai putut s-o scoată. La scurt timp după ce și-a băgat instrumentul muzical în gură, obiectul i s-a blocat între obraji. Tânăra a fost transportată de urgență la spital, unde medicii au reușit să-i scoată instrumentul, relatează Știrile Protv Miliardarul japonez Yusaku Maezawa, care la mijlocul lunii ianuarie anunța că va lua parte la o emisiune televizată ce vizează selectarea unei partenere care să îl însoțească în călătoria sa spre Lună, a informat azi că renunță la această căutare “din motive personale”. „Faptul că 27.722 de femei, cu intenții sincere și mult curaj, au investit timp prețios pentru trimiterea unei cereri de aplicație, mă face să regret sincer că am putut să iau o decizie atât de egoistă”, scrie Libertatea Floarea-cadavru. Rafflesia arnoldii este cea mai mare floare de pe Pământ. Crește în pădurile tropicale din Borneo și Sumatra și poate ajunge la un diametru de 90 de centimetri și o greutate de 11 kilograme. Însă o altă caracteristică face ca această floare să trezească interesul: are un miros de carne în putrefacție, ceea ce i-a adus porecla de floarea-cadavru. Duhoarea are un rol funcțional, atrăgând muște, gândaci și alte insecte care ajută la polenizare, notează Incredibilia.