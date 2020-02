Faze tari: 5 dintre cele mai scumpe alimente produse în jurul lumii; Un bărbat a încercat să plătească o poliţistă sub acoperire pentru sex cu un hamburger

Un american a fost arestat după ce a încercat să cumpere serviciile unei prostituate care s-a dovedit a fi poliţist sub acoperire. Incidentul a avut loc în Albuquerque, din statul american New Mexico. Dominic Calderon, un agresor sexual recidivist de 36 de ani, mergea cu bicicleta pe bulevardul principal al oraşului când a văzut-o pe poliţista sub acoperire. A mers la ea şi a întrebat-o cât l-ar costa. După ce au bătut palma asupra preţului, Calderon a spus că nu îşi poate permite, pentru că ia salariul abia peste câteva zile. I-a cerut numărul de telefon, în ideea de a o contacta cu altă ocazie. Poliţista a observat însă că bărbatul avea cu el o pungă cu produse de la un fast-food local. L-a întrebat ce e în pungă, iar el a spus că are un hamburger. Poliţista i-a propus servicii sexuale în schimbul hamburgerului, scrie Libertatea