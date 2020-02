Faze tari: Amintiri din „Epoca de Aur”. Cum a ajuns trupa Beatles în cartea reper a copiilor din anii ’80, „Povestiri istorice”, în plin comunism; Apple vrea să te lase să-ți folosești iPhone-ul pe post de cheie la mașină

Artistul Valentin Tănase, care a ilustrat seria ”Povestiri istorice”, a povestit cum a ajuns să folosească figuri foarte cunoscute ale „capitalismului decadent” pe post de haiduci. Am început din 1980 să public în revista «Cutezătorii» benzi desenate, iar acolo întotdeauna îi strecuram pe cei de la Beatles. Puteau să fie şi benzi desenate istorice, science fiction, nu conta, oriunde aveam posibilitatea, îi strecuram şi pe Beatleşi. În 1980 am primit comanda să fac acele «Povestiri istorice», cu Dumitru Almaş, care să cuprindă toata istoria României pâna la momentul pe care îl dorea regimul, în principal, istoria veche”, îşi mai aminteşte artistul Valentin Tănase. „Dintre cei patru Beatleşi, cel mai des l-am inserat pe John Harrison, pentru că se potrivea foarte bine ca alură cu benzile desenate pe care le făceam, dar si pe Ringo. Pe Paul şi pe Lennon i-am făcut mai puţin, dar când s-a putut, i-am făcut şi pe ei”, relatează Libertatea Doi hoți din Timișoara au fost filmaţi în noaptea de miercuri spre joi în timp ce încercau să spargă geamul unui magazin de echipamente pentru construcţii. S-au chinuit câteva minute bune să dea lovitura, însă, până la urmă, hoţii au plecat cu mâna goală, pentru că vitrina s-a încăpăţânat să nu cedeze sub ploaia de lovituri. Magazinul respectiv are montate geamuri securizate astfel încât, deşi au lovit puternic vitrina, cei doi nu au reuşit decât să spargă stratul exterior. După miezul nopţii, au dat prima dată târcoale magazinului şi, deşi luminile erau aprinse înăuntru, au început să lovească unul dintre geamuri. Un bărbat care locuieşte deasupra magazinului a auzit zgomotele şi a strigat la ei. Indivizii s-au îndepărtat, apoi au revenit dar au fost alungaţi din nou, relatează Știrile ProTV Apple lucrează la dezvoltarea unei tehnologii prin care urmărește să te lase să-ți descui mașina cu ajutorul iPhone-ului. Publicația 9to5Mac a descoperit dovezi ale existenței unei noi funcționalități de la Apple care ar permite utilizatorilor telefoanelor companiei să le folosească pe post de cheie la mașină, dar nu numai atât. Ultima versiune beta pentru iOS 13.4 a fost lansată săptămâna aceasta, iar jurnaliști au descoperit un fragment de cod pentru un nou sistem, numit CarKey. Astfel, utilizatorii de iPhone și Apple Watch pot folosi dispozitivele compatibile cu acest software pentru a debloca anumite mașini, prin intermediul tehnologiei NFC. Totuși, aceasta nu va funcționa decât cu mașinile care dispun de această tehnologie. La bază stă aceeași tehnologie care îți permite să folosești telefonul pentru a face plăți la POS, anunță Playtech România traversează de câteva zile „paranoia” măștilor medicale! Astfel, departe încă de o epidemie confirmată de gripă, oamenii și-au luat deja măsuri de precauție, speriați de virusul care bântuie China. Indiferent că vorbim despre tren, metrou sau oricare alt mijloc de transport în comun, media călătorilor cu mască este una în creștere și lucrul acesta s-a simțit imediat în stocul farmaciilor. Adulți care merg la job, tineri îndrăgostiți sau copii, toți încearcă să se ferească de răceală. Cererea pentru măștile medicale a dat peste cap planurile farmacistelor. În prezent stocurile sunt epuizate în aproape toate unitățile din țară. Mai mult de atât, cine s-a gândit că își poate cumpăra o mască din mediul online se înșeală amarnic, scrie Fanatik Fungi care absorb radiaţii au fost descoperiţi pe zidurile reactorului nuclear de la Cernobîl, dezvoltându-se în condiţii extreme, iar cercetătorii sunt de părere că microorganismele ar putea fi folosite ca „scuturi” împotriva radiaţiilor solare toxice. În 1991, la cinci ani de la dezastrul care a afectat Ucraina, cercetătorii au găsit fungii care se dezvoltaseră pe zidurile reactorului abandonat, în condiţiile în care nivelul radiaţiilor era foarte mare. Mai mult, fungii păreau că se dezvoltă înspre zona de radiaţii, ca şi cum ar fi fost atraşi de ele. În cazul fungilor, procesul se numeşte radiosinteză şi a captat atenţia cercetătorilor pentru că poate avea aplicaţii revoluţionare. Cercetătorii NASA, cred că prin extragerea capacităţii de a absorbi radiaţii şi transformarea sa aceasta poate fi utilă contra radiaţiilor solare toxice, informează Descoperă.ro