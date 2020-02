Faze tari: Cum arată primul zbor uman 100% autonom cu un costum care amintește de Iron Man; Un bărbat a mers 65 de metri pe un cablu întins între două hoteluri, la etajul 14, fără măsuri de siguranță

Pare că ''a descoperit'' elixirul macrobiei. Un bucureştean pare să fi găsit elixirul tinereţii, ajungând al treilea cel mai în vârstă bărbat de pe Pământ, recunoscut de Guiness Book of Records. Dumitru Comănescu are 111 ani şi 3 luni şi a fost inginer agronom. Dumitru Comănescu are 111 ani şi 3 luni, s-a născut în Proviţa de Jos şi a fost inginer agronom. Bucureşteanul spune că secretul longevităţii sale a fost dragostea familiei, a soţiei, fiilor şi nepuţilor. Născut pe 8 noiembrie 1908, bărbatul este la ora actuală al treilea cel mai vârstnic bărbat în viaţă din lume, conform clasamentului „Ten oldest living men” şi al 75-lea cel mai vârstnic bărbat al tuturor timpurilor, conform Descoperă.ro