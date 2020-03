Faze tari: Fenomen inedit în SUA. Mai multe case au fost acoperite complet de un strat gros de gheață; 10 lucruri care fac ca Japonia să fie o țară ieșită din comun

Japonia are circa 1.500 de cutremure în fiecare an. Există peste 100 de vulcani activi în țară și aproximativ 15 evenimente vulcanice majore, inclusiv erupții, în fiecare an. Multe dintre acestea reprezintă o amenințare serioasă pentru oameni.Japonia este situată în Cercul de foc, o zonă în care se întâlnesc plăci continentale și oceanice. Din această cauză, a fost ținta a zece dintre cele mai grave catastrofe naturale din ultima sută de ani, relatează Incredibilia Scene incredibile au fost filmate în oraşul Hamburg. Nu cel din Germania, ci din statul american New York. Mai multe case aflate pe malul unui lac au fost acoperite cu un strat foarte gros de gheaţă. Imaginile, deși par desprinse dintr-un tablou, sunt cât se poate de reale. Fenomenul are loc iarna din cauza temperaturilor foarte scăzute şi a vântului puternic, potrivit Știrile Protv Analizele genetice au relevat faptul că primii hibirizi rezultaţi din două specii umane arhaice au apărut în urmă cu 700.000 ani. Alan Rogers, antropolog al Universităţii Utah, şi-a petrecut ultimii ani studiind genomul speciilor antice de oameni prin compararea informaţiilor genetice de la mai mulţi indivizi şi prin indentificarea mutaţiilor genetice care ies în evidenţă şi acele gene care pot fi identificate la mai mulţi indivizi de-a lungul unor perioade mari de timp, scrie Descoperă.ro După un lung declin al sănătății, Charlie Chaplin a murit la domiciliul său din Elveția, la primele ore ale zilei de 25 decembrie 1977, în urma unui atac cerebral suferit în somn. Avea 88 de ani. Dornici de îmbogățire, șomerii Wardas și Ganev au sunat-o pe văduva lui Chaplin și s-au oferit să-i trimită trupul pentru o sumă uriașă: 600.000 de dolari, notează Incredibilia O companie din Spania a lansat un set de parfumuri care costă nu mai puţin de 1,6 milioane de euro, fiind cel mai scump din lume. Conține patru sticluţe cu licori și fiecare reprezintă un anotimp. Însă asta nu este tot. Sticluțele în sine reprezintă o comoară, pentru că sunt decorate cu sute de pietre prețioase. Dar, dincolo de prețul amețitor, avem de-a face și cu o latură filantropică. Jumătate din încasări vor fi donate, relatează Știrile Protv