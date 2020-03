Faze tari: Jaful ca-n filme al unor români, la Londra. Au forat prin ziduri și au furat bijuterii de 300.000 de lire sterline; Nutella sau Cianură? 5 nume ciudate interzise la botezul copilului

Au forat prin ziduri și au furat bijuterii de 300.000 de lire sterline. Românii care au dat lovitura la un magazin de bijuterii din centrul Londrei au fost condamnaţi la câte şase ani de închisoare pentru furtul mai multor bijuterii din aur și diamante. Anchetatorii au făcut publice imaginile jafului spectaculos, înregistrat în urmă cu un an. Florin-Cristian Neagu, 46 de ani, şi Sorin Munteanu, 44 de ani, au fost găsiţi vinovaţi de comiterea furtului „sofisticat şi îndrăzneţ” de la magazinul George Attenborough & Son Jewellers din centrul Londrei. Cei doi - împreună cu un complice, Nicolae Sisca, care a recunoscut anterior fapta - au comis jaful anul trecut. Juraţii de la Curtea coroanei din Southwark au avut nevoie de doar 32 de minute pentru a-i condamna, scrie Digi24

Robotul T9, care îşi schimbă forma prin comandă vocală, a fost prezentat la Târgul de jucării de la New York. Acesta este creaţia companiei Robosen Robotics şi este considerat cea mai avansată variantă de robot programabil. Robotul care aminteşte de seria de pelicule „Transformers” are 22 de servo-motoare şi îşi modifică forma prin comandă vocală. Acesta beneficiază de inteligenţă artificială şi este alcătuit din 3.000 de componente. Cei de la Robosen Robotics au făcut paradă cu noul lor produs la Târgul de jucării de la New York, arată Descoperă.ro