Faze tari: Maşinile autonome vor putea să ''vadă'' prin ceaţă cu ajutorul unui nou tip de senzor; Cum arată fructul care ți-ar putea încărca telefonul sau mașina cândva

Cea mai neobișnuită modalitate de încărcare a unui telefon sau a unei mașini electrice ar veni direct din natură, sub forma unor fructe. Două tipuri de fructe ar putea schimba complet felul în care ne încărcăm dispozitivele. Oamenii de știință susțin că au descoperit o modalitate prin care le vom putea folosi pe acestea în procesul de încărcare. Este vorba aici despre durian și jackfruit, două tipuri de fructe exotice care cresc în Asia de sud. O echipă de cercetători din cadrul University of Sydney’s School of Chemical & Biomolecular Engineering ne arată cum pot transforma fructele în încărcătoare eficiente super-rapide. În proces, plantele sunt transformate în supercapacitori electrochimici extrem de performanți, scrie Playtech.ro