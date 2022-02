FAZE TARI Sâmbătă, 12 Februarie 2022, 18:45

A.Th.C. • HotNews.ro

Sexul nu mai este de mult un tabu, dar a devenit chiar o activitate tot mai puțin atrăgătoare. Un studiu american a demonstrat cu cifre că atracția pentru sex a scăzut masiv în ultimul deceniu în rândul tinerilor din toată lumea. Și e păcat, pentru că – pe lângă funcția reproductivă – sexul stimulează sănătatea, buna dispoziție, funcțiile cognitive, deci calitatea vieții în general.

Fifty Shades of Grey Foto: Netflix

Publicat în Archives of Sexual Behavior, studiul arată că între 2009 și 2018 proporția celor care au raportat absența activității sexuale (cu partener sau solo) a crescut de la 28,8% la 44,2% la bărbați și de la 49,5% la 74% (!) la femei. Cercetătorii au utilizat date din National Survey of Sexual Health and Behavior despre 4.155 de oameni în 2009 și 4.547 în 2018, vârstele fiind cuprinse între 14 și 49 de ani.

Autoarele studiului sunt Debby Herebnick, profesoară la Indiana University School of Public Health – Bloomington și Tsung-chieh (Jane) Fu, cercetătoare asociată la aceeași universitate. Ele spun că rețelele sociale în ascensiune constantă și jocurile video tot mai creatoare de dependență le iau atât timp tinerilor, încât aceștia nu mai dau atenție vieții sexuale. Dar nici aceste deprinderi, oricât de constante ar fi, nu aduc o explicație satisfăcătoare: „Ne așteptăm să existe factori multipli, diferiți între categorii de vârstă, sex și categorii sociale.” Fiecare din acești factori ar explica diferențe de unu-două procente, iar cumulați – diferența semnificativă.

În raport, Herebnick evocă și creșterea „rapoartelor sexuale brutale” ca factor al scăderii atracției. Pornografia – larg disponibilă pe internet – joacă un rol major, iar revistele și cultura populară (Fifty Shades of Grey) contribuie la tendința spre sex brutal. Sufocarea sau strangularea în timpul unui raport sexual „par a fi un comportament majoritar la studenții între 18 și 29 de ani.”

Constatările de după 2018 sunt și mai alarmante, mai ales în contextul crizei sanitare care a contribuit la anxietate, depresie și alți factori care erodează libidoul. „Pentru cei care locuiesc cu un partener, faptul că petrec mult mai mult timp acasă nu înseamnă neapărat raporturi sexuale mai numeroase, satisfăcătoare și agreabile”, precizează Tsung-chieh Fu.

Studiul celor două cercetătoare nu oferă nicio soluție. Îi revine fiecăruia să găsească una și să-și regăsească – dacă mai are chef – libidoul.

Surse:Scientific American