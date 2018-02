Ministrul Muncii: 48% dintre contractele de munca au fost modificate in REVISAL, dupa modificarea fiscala

Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, duminica seara, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca 48% dintre contractele de munca din mediul privat au fost modificate in Revisal, dupa modificarea fiscala, respectiv trecerea contributiilor de la angajator la angajat. De asemenea, aceasta a subliniat ca legea pensiilor este o prioritate in actul guvernare si trebuie adoptata cat mai repede.

"In momentul in care Coalitia va da ok-ul pe legea pensiilor, noi o vom prezenta public, pana atunci, nu voi da niciun fel de date din lege, dar este o prioritate in actul de guvernare si trebuie sa o adoptam cat mai repede".

Totodata, Vasilescu a spus ca pensionarii nu au fost dezavantajati si ca deja este aprobata o noua crestere a punctului de pensie in iulie 2018.