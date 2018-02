Viorica Dancila: Relatia pe care o voi avea cu Iohannis va fi una corecta, transparenta, o relatie care este necesara in Romania

Viorica Dancila a mai spus ca va avea o colaborare corecta atat cu presedintele Iohannis, cat si cu Parlamentul, fiind nevoie de echilibru si de normalitate in Romania."Deci relatia pe care o voi avea cu domnul presedinte Klaus Iohannis va fi o relatie corecta, o relatie transparenta, o relatie care este necesara in Romania. (...) Faptul ca domnul presedinte Klaus Iohannis, respectand majoritatea parlamentara, m-a desemnat pentru acest post, cred ca (...) arata o responsabilitate mult mai mare din partea mea pentru a fi ceea ce oamenii au nevoie in ziua de azi> normalitate, echilibru si o colaborare comuna pe proiectele importante pentru Romania si pentru romani", a declarat Viorica Dancila.