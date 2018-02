Ministrul Sanatatii spune ca ar putea fi declansat mecanismul de protectie civila in privinta imunoglobulinelor

"Am avut o intalnire pe problema imunoglobulinelor, pe care sunt convinsa ca ati vrut sa o ridicati in aceasta seara. Maine la sediul Agentiei Nationale a Medicamentului am o intalnire cu producatorii. Daca nu reusim sa ajungem la un consens, vom declansa mecanismul de protectie civila. Voi informa primul-ministru, vom face tot ceea ce trebuie astfel incat pacientii sa aiba aceste medicamente. In aceste moment avem stocuri care nu ne ajung. Aprovizionarea nu merge cum ar trebui. (...) Astazi am inteles exact ce se intampla. Pe de alta parte, este si vina producatorilor, care chiar daca au beneficiat de eliminarea taxei de clawback, suspendarea pe o perioada de doi ani de zile, nu au facut nimic pentru noi. Au notificat ca nu vor mai aduce imunoglobulinele, dar atat. Nimeni nu i-a mai sanctionat si nu i-a mai intrebat nimic. Voi avea o intalnire cu dansii maine", a afirmat Pintea, citata de Agerpres.Reprezentanta MS a spus ca pana la urma se va rezolva problema imunoglobulinelor, dar este de parere ca aceste sincope nu sunt normale.In opinia ministrului, sistemul informatic existent nu functioneaza."Pana la urma lucrurile le vom rezolva, dar sincopele acestea nu sunt normale. Adica eu consider ca in acest moment nu suntem tratati ca un partener egal si voi incerca sa aflu maine de ce. (...) Nu este doar vina noastra, este si vina producatorilor. Vina noastra este ca nu suntem consecventi. Avem un sistem informatic implementat, dar care nu functioneaza, care are un nivel de alerta daca stocurile scad sub nivelul normal - nu functioneaza", a declarat Pintea.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a mai declarat luni seara la Antena 3 ca Legea vaccinarii trebuie sa fie o prioritate in prezent si a sustinut necesitatea unei campanii pro-vaccinare, avand in vedere faptul ca lunar 20.000 de parinti refuza sa isi imunizeze copiii."Pot sa va spun ca Ministerul Sanatatii a initiat o campanie de vaccinare antirujeolica si in fiecare luna 20.000 de parinti refuza sa isi vaccineze copiii. Am intrebat siderata: in fiecare luna sau intr-un interval de timp? Mi s-a spus: in fiecare luna. Cred ca in acest moment Legea vaccinarii trebuie sa fie o prioritate pentru noi. Cred ca nu am facut campanii suficient de agresive pentru a putea convinge parintii cat de benefica este vaccinarea. In aceste conditii, cred ca liberul arbitru nu ar trebui sa functioneze cand este vorba de sanatatea copiilor si spun cu foarte mare responsabilitate. Va trebui sa avem o discutie deschisa, o campanie pro-vaccinare. Producatorii ar trebui sa aiba campanii care sa spuna cat de benefica este vaccinarea si ca aceste vaccinuri nu au efecte negative. (...) Legea este in Parlament, la Camera Deputatilor. Am discutat cu cei din Comisia de sanatate de acolo si vom avea o discutie din nou cu toti actorii implicati in aceasta zona, o discutie foarte franca si foarte clara", a afirmat ministrul, potrivit Agerpres.Referindu-se la vaccinul antigripal, Sorina Pintea a spus ca acesta a ajuns in toata tara, insa, din pacate, oamenii nu vor sa se imunizeze."Vaccinul (n.r. - antigripal) a ajuns in final in toata tara, dar, din pacate, oamenii nu doresc sa se vaccineze. Am facut un apel zilele trecute catre populatie pentru a respecta minimele norme de igiena. Am facut un apel catre pacientii din grupele de risc cunoscute sa mearga la medicul de familie. Am facut un apel la medicii de familie sa cheme pacientii cu risc de pe listele lor pentru a fi vaccinati. Am discutat cu profesorul Adrian Streinu-Cercel aceasta problema. La nivelul DSP-urilor se vor lua masuri ca acolo unde este cazul sa fie introdusa carantina. La Iasi au facut foarte bine ca au facut acest lucru. Probabil ca acolo unde vor fi probleme se va limita accesul vizitatorilor in aceasta perioada", a spus demnitarul.Pintea a aratat ca exista stocuri de vaccin antigripal la DSP-uri."Avem vaccinuri, avem vaccin in stoc la Directiile de Sanatate Publica. Avem vaccin in stoc la Unifarm, din pacate, oamenii sunt sceptici", a afirmat ministrul.