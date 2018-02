Lia Olguta Vasilescu, la Antena 3: Medicii vor fi din martie salarizati la nivel european, am facut un efort bugetar foarte mare / Carmen Dan va da zilele urmatoare niste vesti bune politististilor

Dintre declaratiile Olgutei Vasilescu:

Angajatii n-au de unde sa stie pana nu le vine fluturasul

Angajatorii n-au legatura cu statul. Este o confuzie generala, cred ca foarte putini dintre moderatori sau dintrei cei care au dezbatut zilele acestea despre legea salarizarii au si ciitit legea

[Este redifuzata o declaratie data de ea la Antena 3, in aprilie 2017, in care spune ca "Da, scad salariile la 3% dintre bugetari, inclusiv al meu"]



Noi ne-am uitat cu foarte mare atentie pe fiecare institutie in parte, pe fiecare minister. De altfel, am cerut tuturor ministrilor sa ne trimita si noua tot ceea au despre pe salarizare

Si pot sa va spun ca la MAI, unde au fost o intreaga nebunie zilele acestea, ca scad salariile... scad cateva salarii - managerii publici si o singura functie de conducere din minister. Deci salariile politistilor nu sunt afectate

Ceea ce reclama sindicatele este un spor care nu se mai acorda anul acesta, pentru ca el a avut o durata limitata anul trecut si, fiind pe perioada limitata, la data de 1 ianuarie nu mai exista

Dar dna ministru Carmen Dan va iesi zilele urmatoare intr-o conferinta de presa si va mai da niste vesti bune politististilor

Da, la MAI vor scadea doar salariile de peste 7.000 de lei

Am vazut tot felul de mesaje apocaliptice. Pentru numele lui Dumnezeu, scad salariile doar pentru 3% dintre bugetari, salarii care sunt prea mari

Bugetarii trebuie sa isi astepte fluturasul de salariu, pentru ca vor vedea ca s-au spus multe minciuni in spatiul public

In cursul zilei, ministrul Muncii a sustinut si o conferinta de presa pe tema evolutiilor salariilor in sectorul public si privat in urma aplicarii Legii salarizarii unitare si a trecerii contributiilor la angajat.

Despre salariile medicilor si profesorilor



Daca salariul presedintelui Romaniei este la acel nivel, de aproape 3.000 de euro, noi am promis medicilor ca vor avea salarii peste 3.000 de euro, unii 3.600 de euro, la care sigur ca se adauga sporurile si vechimea

Dar sa nu uitam un lucru: medicii si asistentele urca direct pe grila din 2022; presedintele nu urca inca, el creste anual raportat la salariul minim pe economie, pe cand aici, la medici si asistente, tocmai pentru ca sunt o prioritate nationala, urca direct pe grila din 2020

La un medic primar, de exemplu, salariul se dubleaza din martie



Din ianuarie, medicii primesc o crestere doar de 25%, care acopera transferul de contributii, plus o crestere usoara pe net de 4%, dupa care au adevarata crestere va fi de la 1 martie 2018, la care teoretic ar trebui sa ajunga in anul 2022, dar pentru ca avem aceasta situatie de avarie, ca medicii si asistentele pleaca din tara si e din ce in ce mai greu sa ocupam aceste posturi, am facut un efort bugetar foarte mare, astfel incat sa poate sa fie platiti la nivel european. Si vor fi din martie salarizati la nivel european



Si la profesori va fi din ianuarie o crestere de 25% pe brut, apoi o crestere de 20% de la 1 martie. Si ei sunt prioritate nationala, profesorii sunt destul de jos

Am avut cresteri la aproape intreg sistemul bugetar, raportat la total buget inseamna o crestere de 22% pentru fiecare bugetar



Despre salariatii din mediul privat

Nu am pus taxe in plus pentru angajatori

Noi avem printr-un protocol cu sindicatele niste comisii, care s-au facut la nivel de prefecturi. Sindicatele trebuie sa avertizeze unde se fac derapaje, iar ceilalti membri ai comisiei trebuie sa demareze controale in firmele respective

Noi nu putem sa-i obligam, noi ii ajutam in sensul sa trimitem ITM-urile, care vor face controale

Traim intr-o economie descentralizata, in care privatul poate sa faca tot ce doreste



Despre scaderile veniturilor la part-time



Printr-o ordonanta de urgenta care a fost adoptata in luna august 2017, contributiile pentru veniturile part-time trebuie sa fie platite la nivelul salariului minim

Ce s-a intamplat? Am avut in prima luna 22.000 de locuri de munca ce au trecut la norma intreaga, iar pana in prezent 189.000 de locuri de munca in total

Oameni care de fapt munceau opt ore pe zi, dar ei erau platiti de fapt pentru doua ore pe zi. Am reusit sa eliminam fentarea sistemului prin aceasta OUG

Dar iata ca probleme au aparut in sistemul de invatamant, in scoli, dar si in Posta. Sunt femei de serviciu, de exemplu, care lucreaza jumatate de norma

Am cerut Ministerului Educatiei solutii pentru intregirea normei in aceste cazuri, sa nu ajugem in situatia sa disponibilizam aceste persoane

Dar a fost elaborata si o ordonanta in acest sens ce urma sa intre in sedinta de guvern de joi, dar astazi sindicatele pur si simplu au blocat in CES dezbaterea, ceea ce va face sa intarziem ordonanta

Despre legea pensiilor