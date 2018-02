Tudorel Toader spune ca va prezenta in plenul reunit al Parlamentul raportul sau privind evaluarea procurorilor-sefi

"Ministrul Justitiei are obligatia de a prezenta in Parlament, in fata Camerelor reunite, un raport privind activitatea Ministerului Public, cu cele trei componente, Parchetul General, DNA, DIICOT. Un raport de activitate primit de la DIICOT il am, probabil pana la sfarsitul lui februarie le voi primi si de la Parchetul General si DNA. Voi cere procurorului general sa faca un raport de sinteza pe toate cele trei componente. Sigur ca eu am raportul meu, pornind de la evaluarile mele, si voi solicita presedintilor celor doua Camere sa imi acorde cadrul, sa prezint acest raport in fata Parlamentului", a afirmat Tudorel Toader, intr-o interventie la Antena 3."Ce voi spune acolo veti vedea si veti concluziona. Va fi un raport cu trei capitole", a adaugat el.Intrebat daca a trimis sefilor celor doua Camere aceasta cerinta de a veni in fata Parlamentului, Toader a raspuns: "N-am trimis, dar, informal, cand ne-am vazut la investirea guvernului, la depunerea juramantului, le-am lansat aceasta solicitare".Tudorel Toader vorbeste de mai bine de patru luni despre evaluarea pe care o realizeaza asupra activitatii Parchetelor, spunand in mai multe randuri ca va anunta "in curand" decizia luata.