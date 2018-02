Carmen Dan infirma informatiile ca politistii vor lucra doar de la 8.00 la 16.00

"Este un mesaj iresponsabil, pentru ca Politia trebuie sa ramana o institutie serioasa, o institutie care asigura un serviciu permanent, pentru ca acesta este specificul activitatii de Politie si nu numai al activitatii de Politie, acesta este specificul acestui minister. Ca si cum Politia ar fi o firma privata, ca si cum ne-am anunta intrarea in faliment, ca si cum am inchide si am pleca cu totii acasa. De asta spun ca exista o iresponsabilitate", a afirmat Dan.Ministerul Afacerilor Interne a dat asigurari populatiei ca agentii si ofiterii de politie vor lucra in ture 24 de ore din 24 si ca "Politia va fi prezenta atunci cand comunitatea va avea nevoie de sprijinul ei"."Cert este ca acest mesaj s-a transmis in spatiul public. Cert este ca, din punctul meu de vedere, acest mesaj are urmarea de a transmite o stare de panica in randul cetatenilor si tocmai de aceea este un mesaj iresponsabil. Bineinteles ca nu se va intampla asa. Vreau sa spun ca asigurarea acestei continuitati a activitatii muncii de politie este un fapt. Intotdeauna activitatea Politiei a fost organizata pentru asigurarea acestei permanenta. Eu am dat un termen de doua saptamani sefului Politiei Romane pentru a se asigura ca aceasta continuitate, prin serviciu in ture, 24 din 24 de ore, este asigurata punctual la nivelul fiecarei structuri", a mai spus ministrul Carmen Dan, in emisiunea de la Romania TV.Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat miercuri, referitor la veniturile politistilor, ca sporul de 40% nu a fost taiat, acordarea acestuia fiind temporara, pana la 31 decembrie 2017."Acest spor nu a fost taiat. El a fost acordat ca masura fiscal-bugetara temporara pana la 31 decembrie 2017. In acest moment, nu mai exista baza legala pentru acordarea sa. De acest spor de 40% pentru perioada cat politistii stateau acasa, dar ar fi putut fi chemati la munca au beneficiat aproximativ 8.000 de politisti, din cei 127.000 de angajati ai ministerului", a spus Carmen Dan, la minister.Ea a precizat ca acest spor s-a decis printr-un amendament sustinut in Parlament cu ocazia adoptarii Legii de aprobare a Ordonantei nr. 9/2017 privind unele masuri bugetare in anul 2017, fiind valabil doar pentru acel an, si nu a fost introdus prin legea salarizarii."Interpretarea incetarii de drept a aplicarii acestui spor ca fiind o taiere a salariilor, cauzata de aplicarea legii salarizarii, este de fapt o manipulare", considera Carmen Dan.Ea a adaugat ca, in cele 6 luni in care s-a acordat acest spor, mecanismul de plata a timpului liber a generat si situatii anormale, in care politistii au fost mult mai motivati sa stea acasa decat sa vina la serviciu si, in plus, nu toti politistii care se aflau in situatia de a veni la serviciu in afara orelor de program beneficiau de sporul de 40%, generand astfel si unele nemultumiri in randul angajatilor.