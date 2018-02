Mihaiela Moraru Iorga: Kovesi m-a chemat si m-a intrebat daca nu putem urgenta dosarul unui fost ministru al carui nume era vehiculat pentru postul de premier

Mihaiela Moraru Iorga, procuror DNA la data faptelor si in prezent, a fost trimisa in judecata de Directia Nationala Anticoruptie pentru favorizarea faptuitorului si fals intelectual in forma continuata (patru acte materiale), a anuntat joia trecuta DNA, intr-un comunicat. Mihaiela Moraru Iorga este acuzata de procurorii DNA ca, in perioada 2015 - iunie 2017, "la rugamintea expresa a unui inculpat dintr-un dosar aflat la acea vreme pe rolul D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Ploiesti, procurorul Moraru Iorga Mihaiela, pentru a ingreuna cercetarile si tragerea la raspundere penala a inculpatului, cu intentie directa, l-a ajutat, prin efectuarea mai multor acte comisive si omisive".DNA aminteste ca procuroarea Mihaiela Moraru Iorga a fost revocata din functie prin Ordinul procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie nr.301 din 05.07.2017, avizat favorabil de catre Sectia pentru procurori din cadrul C.S.M.La data de 27 septembrie 2017, prin sentinta civila nr. 3325/2017, Curtea de Apel Bucuresti a suspendat provizoriu executarea Ordinului nr. 301/05.07.2017 emis de Procurorul Sef al DNA.In prezent, procurorul Moraru Iorga Mihaiela este reincadrata provizoriu in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie."Trebuia desemnat premierul Romaniei si era vehiculat numele unui fost ministru. Exista in lucru la mine un dosar cu acest ministru. Am fost chemata si intrebata daca am putea sa iesim cat mai repede cu dosarul. Explicatia a fost de genul ca daca acest domn va ajunge premier, doamna Dana Girbovan (presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania -n.r.) va fi ministru al Justitiei, ceea ce ar insemna un dezastru pentru noi", a sustinut procurorul Mihaiela Iorga, duminica seara, la Antena 3, precizand ca nu va da nume pentru ca nu vrea sa se spuna ca a stricat o ancheta, potrivit News.ro.Mihaiela Iorga spune ca i-a explicat sefei DNA ca nu sunt suficiente probe la acel moment, iar continuarea cercetarii ar fi implicat o cerere catre Parlament.Mihaela Ioga sustine si ca ar fi fost si tinta unor amenintari venite din partea doamnei inspector Elena Radescu, chiar in sediul Inspectiei Judiciare: "Nu am nicio retinere pentru ca efectiv a fost socant. Am fost audiata de dansa. Nu a interesat-o ceea ce s-a intamplat cu aceasta audiere. M-a intrebat de ce vreau dragoste cu forta cu DNA. I-am explicat ca solicitat ordinul de revocare pentru a ma apara. Am primit mai multe amenintari sa nu ma lupt cu sistemul sau cu doamna procuror sef. A incercat sa sugereze ca doamna procuror sef e nevinovata in toate aceste evenimente, ca altcineva dicteaza aceste actiuni. Asta a lasat de inteles. E un razboi personal si e vizibil. Din pacate, e motivul pentru care nu am vrut sa vorbesc, dar am vazut ca ea nu are nicio retinere", a sustinut Mihaiela Iorga."A mai fost o chestiune cu doamna Radescu. Mi-a spus sa am grija ce fac ca am un copil de cresut. Chiar in biroul dansei. Am perceput-o ca pe o amintare directa. Nu am ripostat. Am vrut sa-i spun ca am doi copii, nu unul, si ca e dezinformata", a adaugat ea.