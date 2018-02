Sebastian Ghita: Kovesi a venit la mine acasa, la Ploiesti. Pana in 2014 aveam relatii normale, ma consideram apropiat

Ghita sustine ca fusese si el invitat acasa la Gabriel Oprea in seara alegerilor prezidentiale din 2009

"Pana in 2014 aveam relatii normale. Kovesi parea sanatoasa la cap la momentele alea. Ma intalneam cu dansa in nenumarate locuri, ma consideram apropiat. Sunt dezamagit de naiv si tantalau ce am fost eu. Cand am vazut cum aceasta fiinta se transforma, am tipat, am strigat. Nu mi-a dat prin cap sa o inregistrez. M-am intalnit cu ea peste tot. A venit la mine acasa, la Ploiesti. A fost la mine acasa in Ploiesti. A venit acolo la vie. A stat o zi, au vazut-o lautarii, chelnerii", a sustinut Sebastian Ghita, potrivit News.ro.Intrebat cu ce ocazie a fost sefa DNA la el acasa, Ghita a raspuns: "Nu mai stiu cu ce ocazie a fost la mine, onomastica, ceva eveniment privat. Au fost si alte persoane, nu cred ca vreau sa le amestec.""Imi pare rau ca nu pot sa satisfac dorinta multor oameni, dar nu inregistrez lumea cand vine la mine acasa. Nu mi-a dat prin cap sa o inregistrez pe Kovesi cand a fost la mine. Nu stiu, o sa imi storc mintea sa vad cum pot sa va conving de relatia mea cu Kovesi", a adaugat Sebastian Ghita.La inceputul lui 2014, la putin timp dupa ce a plecat din tara, Ghita a aparut in mai multe inregistrari in cafre a lansat acuzatii la adresa Laurei Codruta Kovesi. Intr-una dintre acestea, difuzata la Romania TV, Ghita a vorbit despre legaturile sale cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, pe care a sustinut ca a cunoscut-o in sediile SRI si a intrebat-o daca isi mai aduce aminte de o petrecere restransa dintr-o vila din Sinaia, la care aceasta era impreuna cu el si cu Vasile Dincu. Ghita a adus mai multe documente, sustinand ca sunt e-mailuri care ar incrimina-o pe Kovesi."Nu comentez declaratiile unui inculpat fugar care are mai multe dosare, o parte la DNA, o parte trimise in judecata. Nu doresc sa intru in dialog cu acesta", a fost atunci reactia sefei DNA.Omul de afaceri Sebastian Ghita a mai sustinut duminica seara, la Antena 3, ca fusese si el invitat acasa la Gabriel Oprea in seara alegerilor prezidentiale din 2009, chiar de catre Gaberiel Oprea, dar ca nu a putut da curs invitatiei, fiindca se afla la un eveniment privat."Probabil ca as fi fost si eu acolo, dar eram la un eveniment privat", a spus Ghita.Intrebat daca fusese si el invitat la Gabriel Oprea, Sebastian Ghita a raspuns afirmativ, ulterior precizand ca cel care l-a invitat a fost Gabriel Oprea, "ca era casa dansului".Intrebat daca oamenii din acea sufragerie isi doreau sa fie presedinte Traian Basescu, Ghita a raspuns: "Cred ca unii gandeau intr-un fel, altii in alt fel. Nu tot timpul oamenii spun ceea ce gandesc".