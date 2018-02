Vlad Cosma, la Antena 3: "Nu imi e frica! Pot sa fac dovada cum a fost masluit dosarul Tony Blair"

Cosma amana dezvaluirile pentru marti anuntand noi inregistrari cu procurorii Neagu si Onea. Antena 3 a difuzat doar un scurt fragment in care procurorul Onea spune ca martorul ii cerea lui sa-i zica ce sa scrie in declaratii.

Fostul deputat Vlad Cosma a intervenit telefonic, luni seara, la Antena 3 , anuntand noi dezvaluiri despre "abuzurile" procurorilor DNA din Ploiesti. In scurta interventie, Cosma a vorbit despre "o fabricare a dosarului" lui Tony Blair sustinand ca el a fost chemat la DNA Ploiesti de catre procurorul Onea ca sa refaca o declaratie in sensul in care sa introduca date false pentru "a da greutate" dosarului."Domnul Onea era foarte speriat astazi. Seful DNA Ploiesti vine si spune azi ca eu am adus documentele, asa este. Dumneavoastra m-ati pus sa le modific data. Onea s-a dat de gol. (...) Onea si Negulescu au devenit profesionisti in a maslui probele [...] Au vrut sa ma determine sa refac o declaratie intr-un dosar important, e dosarul Tony Blair. Pot sa fac dovada cum a fost masluit acest dosar la DNA Ploiesti. (...) Le-am spus ca nu mai sunt de acord si, de atunci, ma cheama in fiecare saptamana. O sa ma prezint de fiecare data. Nu imi e frica. Orice mi se va intampla, aceste lucruri vor iesi la iveala", a declarat Vlad Cosma, luni seara, la Antena 3., a spus Cosma, luni seara, la Antena 3.Intrebat de ziaristi daca vocea care se aude in inregistrarile difuzate de Vlad Cosma este a sa, Onea a raspuns: "Este posibil sa fie vocea mea" dar "sunt inregistrari prezentate in mod trunchiat", "nu stiu sa va spun la acest moment".In orice caz, spune acesta, "nu exista nicio problema de legalitate, asta pot sa o confirm" iar fostul procuror Mircea Negulescu "a raspuns personal pentru ceea ce a facut si de ceea ce noi aici in institutie nu am avut cunostinta".Procurorul sef al DNA Ploiesti a precizat ca a cerut Inspectiei Judiciare sa efectueze verificari in acest caz, intruncat "reputatia noastra profesionala e pusa in joc".Chestionat cum au fost facute aceste inregistrari, Onea a explicat ca la intrarea in sediul DNA Ploiesti "persoanele nu sunt verificate decat pana la un anumit nivel".. Daca a facut inregistrari e problema dumnealui", a continuat el.Intrebat daca s-a intalnit sau daca a discutat cu Vlad Cosma sau sora acestuia, Andrea, Lucian Onea a precizat: "Niciodata nu m-am intalnit cu ei in afara institutiei si niciodata nu am vorbit cu cei doi la telefon, nici pe WhatsApp nici pe altceva".Acesta a sustinut ca "la DNA Ploiesti procurorii sunt independenti" si "nimeni, nici Kovesi nici altcineva nu intervine in activitatea lor" iar "procurorii nu sunt obligati sa informeze pe nimeni" in ceea ce priveste anchetele pe care le efectueaza.Onea a fost intrebat de unde sunt interceptarile publicate luni dimineata de DNA. "Acele inregistrari fac parte din strategia de santaj si fac parte din dosarul (de santaj) despre care v-am spus. (...) Am vrut sa vedeti la ce suntem supusi si sa vedeti despre ce e vorba", a raspuns el.La insistentele ziaristilor, Lucian Onea a afirmat ca "uneori" vorbeste zilnic cu Laura Codruta Kovesi, "fiind sefa (sa) ierarhica" deoarece "sunt tot felul de probleme care trebuie rezolvate"."Aceste lucruri pe mine si pe colegii mei nu ne demobilizeza niciodata", a incheiat el.Cele mai importante declaratii ale lui Lucian Onea: