Vlad Cosma: Un procuror mi-a cerut indirect 260 de mii de euro ca sa ma scape de un dosar/ Am inregistrarea si am facut plangere penala/ Nu am fost la DNA fiindca sunt in vacanta

Vlad Cosma a declarat marti seara, la Antena 3, ca un procuror din Ploiesti i-a cerut prin intermediul unui avocat 260 de mii de euro "ca sa-l scape de un dosar". Cosma sustine ca a inregistrat discutia cu avocatul si ca a depus o plangere la Parchet, iar dosarul este in lucru acum."Domnul procuror Cosma, printe multe dosare pe care mi le-a facut, a trimis un dosar la Parchetul General, fiindca nu a avut competenta, iar procurorul care a preluat dosaru mi-a cerut printr-un intermediar un sfert de milion ca sa imi claseze dosarul. Exista flagrant, inregistare si plangere la procuratora. Totul este la dosar", a declarat Cosma. Avoatul prins in flagrant l-a denuntat ulterior pe procurul in cauza.Andreea Cosma, sora lui Vlad Cosma, a declarat ca acelasi avocat i-a transmis ca procurorul de la Bucuresti ar fi amenintat-o ca ii face si ei un dosar si ca "poate scapa de el" in acelasi fel."Eu am fost de fiecare data la DNA. Acum, fiind ziua mea de nastere, am plecat intr-o mica vacanta nestiind ca voi fi chemat. Eu nu ma pot duce in fiecare zi cum are chef domnul Onea. Am sa ma prezint saptamana viitoare", a declarat Vlad Cosma.