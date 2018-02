Vlad Cosma: Nu e adevarat ca sunt martor protejat. Nu sunt "Serghei Petrus"

Atat procurorul DNA Ploiesti Onea cat si Laura Codruta Kovesi au declarat ca Vlad Cosma a depus mai multe denunturi din proprie initiativa, dar ca a cerut calitate de martor protejat pentru a nu i se afla identitatea de catre cei impotriva carora a facut denunturi, Sebastian Ghita fiind unul dintre ei.Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a catalogat atacurile sustinute lansate de duminica seara incoace drept "un festival disperat al inculpatilor". Intr-o conferinta de presa sustinuta timp de aproape doua ore miercuri la sediul DNA, Kovesi a declarat ca Vlad Cosma a venit din proprie initiativa mai multe denunturi in dosare DNA si i-a aparat pe procurorii DNA Ploiesti. Kovesi a spus ca nu va demisiona, dar si ca nu va intra in politica. Intrebata daca a fost in vizita acasa la Sebastian Ghita, asa cum acuzase acesta, Kovesi a spus ca "nu comentez afirmatiile nereale ale inculpatilor".