Codrin Stefanescu, dupa declaratia lui Tudorel Toader: Toata tara astepta niste concluzii ferme. Suntem pusi in situatia de a spera ca saptamana viitoare va face ce trebuie

"Toata tara astepta niste concluzii ferme si corecte, dupa toate mizeriile si abuzurile, toata Romania astepta ceva si s-a amanat. Eu sper ca va avea un happy-end in Parlament. Suntem pusi in situatia de a spera ca saptamana viitoare va face ce trebuie", a spus Codrin Stefanescu in emisiunea "100 de minute" de la Antena 3 Minstrul Justitiei, Tudorel Toader, a amanat din nou deznodamantul privind decizia sa in cazul sefiei DNA , anuntand joi, intr-o scurta declaratie de presa, ca va prezenta joia viitoare "continutul si concluziile raportului cu referire la activitatea DNA". Codrin Stefanescu ii ceruse luni lui Tudorel Toader sa ia masuri , dupa acuzatiile lansate la adresa procurorilor DNA de Mihaiela Moraru Iorga si de fostul deputat Vlad Cosma. "Tudorele, fa ceva ca nu se mai poate, lucrurile au ajuns la paroxism", a spus Stefanescu.