Antena 3 a difuzat o noua inregistrare audio in care sustine ca apar vocile lui Vlad Cosma, sefului DNA Ploiesti, Lucian Onea, si procurorului DNA Ploiesti Giluela Deaconu

Vlad Cosma sustine ca Giluela Deaconu este "inca un procuror DNA Ploiesti impotriva caruia am facut plangere penala".Vlad Cosma sustine ca inregistrarea audio ar fi fost facuta in sediul DNA Ploiesti, cu o zi inainte ca el sa fie audiat ca martor in dosarul fostului primar al Ploiestiului, Andrei Volosevici, "dosarul care s-a fabricat impotriva dansului in primavara anului 2016, ca sa nu mai candideze la Primaria Ploiesti".Vlad Cosma sustine ca, in inregistrare, procuroarea DNA Ploiesti Giluela Deaconu ii spune ca "maine o sa fii audiat ca martor si imi spunea ce trebuie sa spun".