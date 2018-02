Andreea Cosma, audienta la Carmen Dan: In calitate de demnitar al statului roman, am cerut ajutor. Doamna ministru a reactionat prompt

"Am fost chemata astazi la ora 10.00 de catre doamna ministru Carmen Dan. Ieri am facut un apel public catre doamna ministru pentru ca am primit mesaje de amenintare. In calitate de demnitar al statului roman, am cerut ajutor. Doamna ministru a reactionat prompt si m-a indrumat catre IGPR, unde sa fac o plangere. Astazi am sa depun plangerea la IGPR, care e competenta sa faca cercetari", a declarat Andreea Cosma la Romania TV.Potrivit agentiei Mediafax , deputata PSD a sustinut luni seara, la Antena 3, ca a primit mesaje de amenintare pe telefonul personal. Andreea Cosma a depus o plangere penala impotriva fostului procuror DNA, Mircea Negulescu.Andreea Cosma si fratele ei, Vlad, au facut mai multe dezvaluiri, in ultima perioada, privind activitatea unor procurori din cadrul DNA Ploiesti. Vlad Cosma a prezentat mai multe inregistrari pe care le-a realizat inca din 2015 in sediul DNA Ploiesti, acuzand patru procurori, printre care Lucian Onea si Mircea Negulescu, de falsificare de probe. Fostul deputat a depus si o plangere penala impotriva magistratilor. El a fost citat, marti, pentru a isi sustine plangerea, insa nu s-a prezentat.