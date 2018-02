Elan Schwartzenberg, interviu la B1 TV: Un avocat din Israel i-a scris lui Kovesi ca vreau sa vin la DNA; ea a refuzat brutal audienta si a spus ca ma citeaza prin comisie rogatorie / Ma intorc in Romania cand va fi normalitate, poate ma intorc chiar cu Codrut Marta

Dintre declaratiile lui Elan Schwartzenberg:



Din pacate, eu am fost constient, i-am lasat pe cei de la DNA sa controleze total narativul in ultimii 5 ani si jumatate, uitand un principiu foarte simplu: o minciuna, oricat de abominabila ar fi ea, repetata de 100 de ori devine un adevar

Practic ei au adus dezbaterea prin stiri pe surse, prin susoteli la colt de strada, inclusiv prin comunicate directe catre mass-media, in care eu am fost desemnat un fel de Al Capone al Romaniei

Nereactionand, fiind un om de buna credinta, un om discret, care am crezut ca ma aflu in fata unor povesti, stiind ca nu am niciun fel de vina, niciun fel de implicare, am crezut ca trebuie sa stau in banca mea si ele vor disparea, pentru ca nu exista niciun motiv concret sa ajung in fata unui judecator. In acest moment, insa, constat ca am facut o greseala, probabil reparabila, si de aceea dau curs acestui demers

Despre Realitatea TV: Aceasta televiziune a fost furata de Cozmin Gusa si Maricel Pacuraru prin falsificarea semnaturii mele, cu sustinerea unora din sistem

Mogul eu nu am fost niciodata, nu ma identific cu aceasta titulatura. Eu la un moment dat am luat Realitatea TV si ulterior m-am trezit deposedat de ea, inclusiv acuzat de multiple lucruri: ca nu am achizitionat niciodata statia, ca in timpul operarii procedura de insolventa a fost incorecta, de bancruta frauduloasa, spalare de bani, evaziune fiscala

Copiii lui Sorin Ovidiu Vintu au iesit public si au declarat in fata intregii tari ca ei au vandut 100% din acea televiziune mie. E o conferinta de presa, copiii au declarat clar

Am amenajat un sediu extrem de costisitor pentru acea televiziune, studiouri, echipamente noi, am platit salarii un an de zile, inclusiv datorii istorice. Asta inseamna ca, daca nu sunt nebun si nu credeam ca intr-adevar este televiziunea mea, nu as fi facut aceste investitii de multe milioane de dolari

Probabil, a ma acuza ca am facut spalare de bani si evaziune, inseamna ca si cei cateva sute de jurnalisti ar trebui acuzati la fel

Un exemplu este al unei datorii istorice catre Stelian Tanase. El avea de incasat de la vechea Realitate o suma de bani. Nu era datoria mea catre el, era a Realitatii. Am fost de acord, i-am platit banii, dansul a optat sa-i platesc acesti bani intr-un cont privat din Franta. Si in momentul in care in 2012 nu am mai avut televiziunea, marele deontolog Stelian Tanase a facut un articol mizerabil la adresa mea. Eu, care i-am platit niste bani pe care nu ii datoram niciodata, si cat timp a fost la Realitatea i-am platit la zi. Sper ca si-a platit taxele pentru acei bani incasati in afara tarii, in contul lui privat din Franta. Probele sunt la DNA.

Am platit mai multe datorii istorice din epoca Vintu sau Ghita, pentru ca asa am considerat ca este corect, desi altul in locul meu ar fi refuzat acele plati

In anul cat am fost acolo am platit salariile la zi, am amenajat sediul, am platit echipamente, dupa care m-am trezit ca, in ochii autoritatilor din Romania, sunt vinovat de aceste lucruri

Cu dl Ghita nu am niciun fel de problema, cum nu am nici cu dl Vintu, daca tot suntem la capitolul Realitatea. Sorin Ovidiu Vintu, nu am nicio reclamatie la adresa lui. Sebi Ghita, de asemenea, nu am nicio problema cu dumnealui, desi il vad frecvent ca iese si are diverse acuzatii la adresa mea

Despre Sebastian Ghita: Un pusti care a intrat intr-un joc mult prea mare; dominat total, controlat, speriat, santajat de generalul Coldea



Tin minte ca m-am intalnit cu el la un moment dat in 2011, el avea managementul statiei. Mi-a spus foarte clar: "Imi cer scuze pentru orice o sa fac de acum incolo in conflict de interese cu persoana ta, eu sunt captiv la SRI si la DNA". Asta mi-a spus textual, in fata. Mi-a spus: "Am intrat intr-un joc foarte mare, castig foarte multi bani, dar sunt prizonier total si, daca ma ajuta Dumnezeu, voi scapa, daca nu, o sa ajung in puscarie sau la 3 metri sub pamant". Cuvintele lui Sebi Ghita



(Atunci Sebi Ghita detinea managementul Realitatea TV) Da. M-am intalnit cu casa de avocatura Rovigo Deleanu, care m-a sfatuit ca unica modalitate de a scapa de acel contract de management este sa intram in insolventa, o insolventa controlata numita reorganizare judiciara

I-am ascultat, am intrat in acea insolventa, intr-adevar am scapat de contractul de management, am mutat televiziunea. In secunda in care a doua zi, dimineata, CNA-ul i-au aprobat licenta fara sa aiba echipamente, echipamentele erau ale Realitatii, am inteles intr-adevar ca nu m-a mintit Sebi Ghita, chiar are toata sustinerea lui Coldea, la cel mai inalt nivel

Da, Ghita s-a referit la sustinerea explicita a lui Coldea, explicita total. Si m-am convins in diverse ocazii de acest lucru. Am vazut acea mana nevazuta care il proteja, il ghida si ii oferea toata sustinerea

De altfel, in acea perioada am fost invitat in biroul unui prieten la o cafea, iar spre surprinderea mea acolo era Dorin Cocos, care mi-a spus ca a evitat sa ma sune pentru ca sunt urmarit, si ca el a venit acolo dintr-o unica ratiune: sa-mi spuna ca e foarte rau ce fac cu Realitatea, pentru ca Realitatea este total sub protectia lui Coldea. Si atunci mi-a spus ca el personal a fost solicitat de catre generalul Coldea sa dea 500.000 de euro sponsorizare catre Realitatea, ceea ce a si facut

Avertismentul lui Dorin Cocos a venit in momentul in care Realitatea era a mea, managementul era a lui Ghita, si in acea perioada ei au vrut cumva sa ma avertizeze sa nu-l deranjez pe Ghita, sa nu-l scot din management de acolo

Repet, nu am niciun fel de reclamatie la adresa lui, il vad ca pe un pusti care a intrat intr-un joc mult prea mare si care la un moment dat pur si simplu a fost dominat total, controlat, speriat, santajat de generalul Coldea

(Ce s-a intamplat de nu mai sunteti proprietarul Realitatea TV?) Dupa un an de investii de multe milioane, in care n-am intervenit redactional de niciun fel, m-am trezit intr-o zi ca Rovigo Delanu, lichidatorul, mi-a spus: "Am niste presiuni colosale, din partea SRI-ului in mod special, daca nu mi le vei rezolva de urgenta, voi fi nevoit sa fac niste lucruri regretabile"

N-am inteles ce a spus la acel moment, dar foarte curand, la cateva saptamani dupa, au facut o sedinta a asociatiei creditorilor si, de unde eu aveam creanta majoritara si controlam masa credala, m-am trezit ca s-a dus in favoarea lui Gusa si Pacuraru, doua personaje cu care eu aveam un contact minimal la acea perioada, aveau o datorie mica

Profesorul Piperea, expert in insolventa, avocat care s-a ocupat de caz, il citez: "Elan, am incercat orice, ce face doamna judecator Mariana Moncea cu acest caz nu exista in manualele de avocatura sau in practica normala de insolventa. Sigur face toate aceste abuzuri avand o sustinere superioara"

De altfel, inteleg ca ulterior Cozmin Gusa si Maricel Pacuraru, impreuna cu un avocat, mi-au si falsificat semnatura pe un act pentru a rezolva aceasta preluare ostila

(Si ce ar fi trebuit sa faceti ca sa nu pierdeti Realitatea?) Nu stiu, probabil trebuia sa ma duc la generalul Coldea si sa-i pup inelul sau ghiulul, daca avea asa ceva, si sa-i jur credinta, habar n-am

(L-ati intalnit vreodata pe generalul Coldea?) Niciodata.



(Ati incercat sa intrati in contact cu cei de la SRI?) Cu dl Maior m-am vazut, o singura data, la o discutie dupa ce am preluat Realitatea. Dl Maior mi-a cerut sa trec pe la generalul Coldea, si nu s-a mai intamplat acest lucru

Am discutat cu dl Maior despre multiple teme, inclusiv despre Realitatea. Si mi-a spus ca dorinta lui este ca acel post de televiziune sa le ofere sustinere in interese nationale

O discutie absolut legitima. Se intampla in 2012. Eram deja cu Realitatea mutata si in control

Aceasta televiziune a fost furata de Cozmin Gusa si Maricel Pacuraru prin falsificarea semnaturii mele, cu sustinerea unora din sistem, prin mana doamnei (judecator Mariana) Moncea. Punct. Asta este povestea; trista, dar foarte reala. Inclusiv statul lor in aceata insolventa timp de 7 ani este ceva peste orice fel de logica

(De ce l-ati adus pe Codrut Marta in trustul Realitatea?) La momentul in care am preluat Realitatea, Marta parasise ANAF-ul, si nu l-am adus la televiziune, ci in trust, la agentia de stiri NewsIn, pentru ca el mi-a zis ca vrea sa faca ceva, se plictiseste, si a cochetat o perioada cu ideea de a administra agentia NewsIn. Nu prea a venit la birou, avea alte preocupari, dupa care nu s-a mai ocupat de acest subiect



Depre Sorin Blejnar:



Grupul Monaco mi se pare zero barat ca influenta fata de Coldea, Kovesi si Iohannis

Blejnar mi-a fost si imi este prieten. De cand sunt problemele, evit contactul. Am inteles ca intr-un anumit dosar, cel cu motorina, eu le-am acordat palierul de protectie. Blejnar si Marta au fost numiti in post de Falca, Blaga, cine erau acolo, de partid. Nu aveam televiziuni. Dupa ce am luat Realitatea, Marta a plecat si la cateva luni Blejnar a fost demis de premierul de atunci, Ungureanu. Nu inteleg de unde le-am acordat protectie

Cu Blejnar am avut o relatie frumoasa, dar, ca in cazul lui Mazare, nu au functionat lucrurile cand prietenia s-a suprapus cu functia. De exemplu, i-am batut la usa de doua ori, prima data cand i-am spus ca echipamentele de la Realitatea sunt sub sechestru la ANAF, la Casa Presei. Tu, ca sef ANAF, cu datorii imense de la Realitatea, trebuie ori sa le sigilezi la ANAF ori le muti in sediul in care functioneaza societatea, adica la Willbroock. In niciun caz nu pot sta la RTV, la Sebi Ghita

A ridicat din umeri si mi-a spus ca-i pare rau ca nu poate sa ma ajute, ca era si legal, dar "exista niste forte deasupra mea, din sistem". Eu nu stiu la ce se referea - la Basescu, SRI, DNA sau Sf. Petru. L-am intrebat si ridica din umeri si se uita in sus



Despre plecarea din tara:



Nu am fugit deloc din Romania, e inca unul din miturile vehiculate

In 2012 nu exista niciun fel de dosar, nicio acuzatie la adresa mea

Am plecat in vacanta cu fiul meu minor. Era iunie-iulie 2012, am plecat cu un avion privat, de la Tiriac Air

Inainte sa plec, cineva din SRI, cineva din cercul extrem de apropiat al lui Coldea, si m-a avertizat: Dle, vor incerca sa va faca inscenari multiple

Cu o tara nu te poti lupta, oricine ai fi tu, din interiorul ei

Se dorea ca acea televiune sa fie in afara controlului mei

Acel personaj, acel apropiat al lui Coldea, m-a avertizat: Pleaca putin din tara, ca ti se vor face inscenari, te vor arunca in beciuri

Pe barca, in largul marii, am primit un telefon de la un procuror DNA, Dan Badea, care ma cita. I-am transmis ca avocatii mei vor merge la el a doua zi sa vada despre ce e vorba

Omul a devenit violent, mi-a spus ca imi face mandat, i-am urat sanatate

S-au dus avocatii mei. Cei de la DNA au fost aroganti, in 5 ani nu au raspuns nici pana in ziua de azi la jumatate dintre cererile avocatilor

In cerere spuneam ca nu pot veni si explicam cand cand as putea

Nu mi-au spus pentru ce si de ce ma cheama, am retinut doar tonul extrem de violent

Nu m-am intors in Romania, am continuat vacanta de la Monaco in Israel

Am vorbit cu avocatii mei si m-au sfatuit ca, pentru moment, sa nu revin in tara pana la clarificarea lucrurilor. Trebuia sa ne lamurim daca avertismentul ofiterului inalt din SRI nu cumva era real

In 2013, un avocat din Israel i-a scris doamnei Kovesi ca doresc sa vin la DNA, sa raspund intrebarilor procurorilor. Kovesi a raspuns brutal, abia peste o luna, in trei randuri, ca refuza sa ma primeasca in audienta si ca imi vor comunica acuzatiile prin comisie rogatorie. Doamna Kovesi poate crede ca e os regal...

La cateva zile dupa acel raspuns, au spart usile la 20 de persoane in Bucuresti, imi erau oameni apropiati, cu copii mici. Multi dintre cei calcati cu mascatii la 6.00 dimineata nu aveau nicio tangenta cu dosarul Realitatea

Probabil ca trebuia sa ma duc sa stau pe bancuta la Neptun cu Coldea ca fiu primit in audienta

Pe Dinu Pescariu DNA l-a primit in audienta dupa un an

Cu dosarul Realitatea nu s-a mai intamplat nimic la DNA din 2013

As vrea sa stiu si eu cate mandate de siguranta nationala am avut de la SRI, din ce motive

In acea perioada cred ca erau preocupati foarte mult de Realitatea TV

Despre Radu Mazare:



Am facut afaceri cu Radu Mazare de la Revolutie

Am finantat cumpararea resortului din Madagascar

Cei 175.000 de euro pusi de mine in conturile lui Mazare erau pentru pentru Madagascar

I-am dat banii lui Mazare pentru Madagascar, nu pentru complexul social

Suntem proprietarul resortului din Madagascar si suntem vecini in Fortaleza, in Brazilia

Radu Mazare a clacat psihic. Numai niste nebuni fac zeci de dosare unui om





Despre disparitia lui Codrut Marta: Sunt convins ca este in viata



(De ce l-ati ucis pe Codrut Marta?) Oamenii sunt nebuni de legat. Se repeta o minciuna, oricat de abominabila, de 100 de ori si la un moment dat primeste greutate de adevar

(De ce nu ati negat public?) Eu am considerat ca, daca sunt nevinovat, nu vad de ce sa ma duc sa imi spal rufele in public. Ori esti pus sub acuzare ori nu, iar cand esti pus, ai de raspuns

Codrut a fost, este si va fi prietenul meu, sper ca este bine unde este. Sunt convins ca este in viata

N-am avut vreo divergenta cu el niciodata, n-am avut vreun motiv, vreo raca, vreo cauza. Speculatiile sunt posibile

(Daca s-a intalnit cu Marta in ziua cand acesta a disparut) A fost una dintre cele mai aglomerate zile din viata mea

Am fost la Realitatea, m-am vazut cu Codrut, care a vrut sa se vada cu niste persoane si carora intalnirea cu el la mine acasa le permitea un cadru mai discret

Dupa ce a fost la mine acasa si, conform teoriei, l-am ucis, am ajuns in oras, m-am vazut cu Blejnar, am apucat sa ajung la o masa, unde era si un procuror DNA, m-am vazut cu cineva din conducerea UDMR, dupa care seara am luat masa cu doua oficialitati straine

Cam asta a fost ziua mea. Asa am rezolvat cazul Marta, prietenul meu

Exista dovezi concrete ca este in viata, bine-mersi; stiu ca exista dovezi despre el in viata mult dupa disparitie

Nu sunt ingrijorat pentru soarta lui Codrut Marta. Poate ca si el la un moment dat in viata a primit o informatie punctuala ca a doua zi dimineata urma sa fie luat de acasa. Poate s-a gandit ca este mai bine sa continue in alta parte decat sa fie luat de acasa

Nu stiu ce informatii a primit el la respectiva intalnire la mine acasa, poate i s-a spus acest lucru. Ulterior a aparut dosarul lui...





Ma intorc in Romania in ziua in care pot fi judecat de judecatori pe modelul Danei Garbovan. Ma intorc cand in Romania va fi normalitate

Poate ma intorc chiar cu Codrut Marta

Despre Liviu Dragnea



Doreste sa lase senzatia ca are relatii speciale in Israel. Nu are niciun fel de relatii speciale in Israel

Dragnea e un inalt demnitar, vine aici, dar nu e nicio relatie deosebita, protectionista, preferentiala

Au fost oameni in istoria Romaniei care au avut relatii deosebite cu Israel, nu e cazul lui Dragnea





___________

Omul de afaceri Elan Schwartzenberg a parasit Romania inca din vara lui 2012, cu putin timp inainte sa fie chemat la audieri la DNA in dosarul in care fostul sef al ANAF, Sorin Blejnar, este acuzat ca a protejat o grupare care facea evaziune fiscala cu produse petroliere.



In 2017, presa anunta o pretinsa negociere intre autoritatile romane si cele din Israel pentru extradarea lui Schwartzenberg, insa informatiile n-au fost confirmate oficial.



La inceputul acestui an, procurorii DNA l-au trimis in judecata pe Schwartzenberg, in prezent arestat in lipsa, intr-un alt dosar, privind construirea Campusului social Henri Coanda din Constanta, in care sunt implicati Radu Mazare si Avraham Morgenstern.