Horia Georgescu, fostul sef ANI, intr-un interviu la Antena 3: George Maior a mintit. Se intervenea direct in dosare

Fostul sef al SRI, George Maior, in prezent ambasador al Romaniei in SUA, a fost audiat in comisia parlamentara timp de sase ore. Maior a vorbit despre un protocol intre SRI si Parchetul General, condus la acea data de Laura Codruta Kovesi, prin care se stabilea o colaborare in cazurile de evaziune fiscala si coruptie intre cele doua institutii. Maior a infirmat ca SRI ar fi intervenit in dosare."Eu am fost dezamagit ieri. Sa nu-ti asumi anumite lucruri este regretabil", a spus Horia Georgescu intr-un interviu acordat Antena 3. Intrebat daca a fost constrans sa faca dosare unor anumite persoane, el a raspuns ca s-a intamplat. "Discutam cu domnul Maior. Eu nu puteam sa pun la indoiala ceea ce imi spune", a spus el. Horia Georgescu si avocata Ingrid Mocanu au fost condamnati, pe 14 februarie, de Curtea de Apel Bucuresti, la cate patru ani de inchisoare cu executare, iar fostul deputat PNL Theodor Nicolescu a fost condamnat la noua ani si patru luni de inchisoare, in dosarul retrocedarilor acordate de ANRP. Decizia nu este definitiva.