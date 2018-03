VIDEO Teodor Melescanu: Mesajele lui Frans Timmermans au fost extrem de incurajatoare. Ne-a batut pe umar

Melescanu a fost intrebat intr-o emisiune la Digi24 ce inseamna pentru Romania avertismentul dat la Bucuresti de catre prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans."Dvs vedeti jumatatea goala a paharului si eu vad jumatatea plina, pentru ca mesajele lui Timmermans au fost extrem de incurajatoare in legatura cu ridicarea MCV in cursul acestui an si, in acelasi timp, a facut o declaratie extrem de transanta in ceea ce priveste aderarea la Schengen, unde Romania are tot dreptul si trebuie sa devina membru cat mai rapid. Aceasta discutie face parte din dialogul continuu care a existat si exista intre autoritatile romane si Comisia Europeana, un dialog care ne ajuta si pe noi si, in acelasi timp, ajuta si mai buna intelegere a proceselor care se intampla in Romania", a raspuns ministrul de Externe."Dar nu cred, dle ministru, ca ati inteles nici dvs ca dl Frans Timmermans a venit de bucurie in Romania, sa laude autoritatile romane, pentru ca mesajul a fost destul de clar: MCV poate sa ramana in vigoare si dupa 2019, desi cu totii ne dorim altceva. Adica, n-ati inteles ca a venit in Romania sa ne bata pe umar si sa spuna cat de multumit este...?", a insitat moderatorul."Ba da. A spus: ati facut progrese foarte importante! Ne-a batut pe umar. Continuati! Asta este mesajul pe care l-am perceput eu de la dl Timmermans", a replicat seful diplomatiei romane. Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti , ca in ultimii 20 de ani Romania a obtinut atat de multe lucruri in ceea ce priveste independenta justitiei, iar de la aderarea Romaniei in Uniunea Europeana, in ultimii 11 ani, s-au obtinut de asemenea multe lucruri, noteaza News.ro. "Este ca si cum ati fi alergat un maraton si acum sunteti pe ultima suta de metri. Alergati catre linia de finish, nu in sens inapoi, nu va opriti, nu stati pe loc si, pentru numele lui Dumnezeu, nu incepeti sa alergati inapoi", a fost mesajul liderului european.El a spus ca este mereu foarte bine informat si stie exact ce se intampla in Romania, iar problemele pot fi rezolvate doar daca toate institutiile sunt implicate, inclusiv sistemul judiciar."Am convenit cu presedintii Camerelor, cu premierul, ca vom intensifica contactele, voi fi la dispozitia lor zi de zi, daca e nevoie. E foarte important sa fim in legatura si cu Parlamentul. Se pare ca sunt niste oameni care au spus ca Comisia Europeana nu a inteles foarte bine. Ei bine, de acum nimeni nu va mai avea o astfel de scuza, pentru ca vom lucra in mod direct", a declarat Timmermans.In legatura cu afirmatiile presedintilor Camerelor Parlamentului, care au sustinut ca la Bruxelles ajung informatii eronate sau chiar mincinoase, Frans Timmermans a spus: "Este motivul pentru care suntem acum in contact direct. Le-am spus presedintilor Camerelor ca, data viitoare cand cred ca nu inteleg, sa ma sune direct, nu sa mearga in presa".