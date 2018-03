Procurorul general: Daca noile legi ale Justitiei ar intra in vigoare, mai mult decat o treime din Ministerul Public ar avea vocatie la pensionare; modificarile au o oferta de nerefuzat pentru un magistrat care vrea o pensie mai mare decat salariul

Mai mult de o treime dintre magistratii Ministerului Public se califica pentru a iesi din sistem, daca legile Justitiei ar intra in vigoare asa cum au fost modificate, sustine procurorul general Augustin Lazar, adaugand ca modificarile au o oferta de nerefuzat pentru un magistrat care vrea o pensie mai mare decat salariul, porivit news.ro.

"Acest impact (al modificarilor legilor Justitiei, n.r.) a fost sintetic exprimat de Consiliul Suprem al Magistraturii atunci cand a facut calculele respective si a estimat ca pana la sfarsitul lunii ianuarie 2018 ar avea vocatie la pensionare, daca noile legi ar intra in vigoare, 747 de procurori, ceea ce ar reprezenta ceva mai mult decat o treime din Ministerul Public, si 1.400 si ceva, aproape 1.500 de judecatori. Aceasta ar fi o oferta de nerefuzat de un magistrat care are aceste conditii: vrei sa mergi la pensie cu o pensie mai mare decat salariul, sau vrei sa ramai si sa muncesti si sa pierzi totul? Fiindca, in aceste conditii de raspundere, s-ar putea sa nu convina multor magistrati sa-si continue activitatea", a declarat Augustin Lazar intr-un interviu acordat Digi24.

Ministerul Public a avut anul trecut pe rol aproximativ 1,7 milioane de dosare, ceea ce reprezinta un volum foarte mare de munca raportat la numarul de procurori si judecatori si tinand cont de problema deficitului din sistem, mai spune Lazar.

"Ca in Romania ar fi un numar mai mare de judecatori si procurori raportat la populatie - dar noi trebuie sa facem niste studii care trebuie sa fie raportate la volumul de activitate pe care il avem in lucru. Va rog sa observati ca, spre exemplu, anul trecut, Ministerul Public roman a avut pe rol circa 1,7 milioane de dosare de solutionat, ceea ce reprezinta un volum enorm. Din acest volum mare au fost solutionate jumatate de milion, 533.000 de dosare, in conditiile in care din schema Ministerului Public lipseste circa 13% si ceva, 14%. 300 si ceva, 400 de procurori lipsesc pentru ca nu reuseste Institutul National ar Magistraturii sa asigure fluxul necesar care sa acopere pierderile din schema de functionare, in conditiile in care unii ies la pensie, alti trec judecatori", a explicat procurorul general.