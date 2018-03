Presa italiana despre alegerile din peninsula: Di Maio, M5S: "Suntem invingatori absoluti"; Salvini: "Nu vrem aliante ciudate, centru-dreapta poate guverna"; Provincia italiana a votat impotriva lui Berlusconi si in favoarea Ligii Nordului

, a declaratin conferinta de presa, unde a comentat rezultatele alegerilor politice, la care M5S a depasit 30%. "Ceea ce traim in aceste ore este o emotie indescriptibila", a scris Di Maio pe Facebook, alaturi de o fotografie in care apare alaturi de Davide Casaleggio si Alessandro Di Battista si il imbratiseaza pe Beppe Grillo."L-am biodegradat", a comentatla cald anuntul despre posibila demisie (neconfirmata) a lui Matteo Renzi din fruntea PD., scrie, citat de Rador.a spus liderul, comentand rezultatele alegerilor politice. "Milioane de italieni ne-au cerut sa luam de mana ara si sa o eliberam de precarietate si de nesiguranta. Il vad ca pe un vot pentru viitor, italienii au premiat viitorul, multumesc Ligii Nordului ca a ales sa evolueze", a adaugat. "Echipa cu care vom discuta si vom guverna este cea de centru-dreapta", a subliniat Salvini. "Sunt genul de om care isi respecta cuvantul dat si angajamentul luat priveste coalitia de centru-dreapta, care a castigat si care poate guverna", a mai afirmat Salvini, citat de Il Messaggero La Sesto San Giovanni, traditie rosie a disparut deja cu mult timp in urma, ramanand doar amintirea unei lumi care nu mai exista. Deja in 2008, coalitia de centru-dreapta a intrecut istorica reprezentanta de stanga in fostele suburbii ale clasei muncitoare din Lombardia, scrie L'Espresso Atunci insa, diferenta a fost doar de un punct procentual, in timp ce astazi, punctele sunt sapte. Cucerite toate de Liga lui Salvini, care se propune ca fiind primul partid de coalitie. Iar Partidul Democrat, care acum zece ani putea conta pe 37% din voturi, a coborat la 24,5.Daca abricile au disparut, iar odata cu ele si baza lor sociala si politica, ramane si mai surprinzatoare inaintarea campaniei Ligii Nordului in teritorii care pana recent ii erau necunoscute. In regiunea Toscana, intr-un Prato saracit de concurenta interna, Salvini i-a convins pe 18.04% din alegatori sa-l urmeze. In 2013, Liga nici macar nu exista aici, obtinuse biet 0,86 %. Partidul Democrat urmeaza involutia de la Sesto, alunecand de la un procent de 37% la 29. Cei de la M5S raman constanti, la 23%. Pana si in Abruzzo, unde alegatorii lui Di Maio sunt partidul majoritar, cu aproape 40 la suta din voturi, Liga a obtinut un rezultat excelent:103.000 de alegatori, aidica un procent de 13,94., luni dupa-amiaza, din functia de secretar general. Berlusconi nu comenteaza momentan, iar LeU a obtinut un rezultat modest. Nicio majoritate de guvernare, potrivit Rador. Il Sole scrie Luigi Di Maio a fost cel mai tanar vicepresedinte al Camerei Deputatilor si ar putea deveni cel mai tanar premier din istoria Italie.La sfarsitul lunii se poate discuta despre formarea unui nou guvern, deoarece peste trei saptamani sunt prevazute consultarile la Palatul Quirinale, sediul presedintiei, cand seful statului incepe formalitatile pentru formarea noului executiv.Ce poate face Sergio Mattarella? Avand in vedere rezultatele alegerilor politice, sarcina sefului statului nu va fi usoara. Va putea oricum sa confere o functie de premier interimar, care va putea prezenta lista ministrilor la presedintie.Inainte de a ajunge sa guverneze, noul presedinte al Consiliului de Ministri va trebui sa organizeze depunerea juramantului executivului sau si sa primeasca votul de incredere in cele doua Camere.Problema, insa, este ca "scenariile" clasice care se fac la un minut dupa inchiderea sectiilor de votare, momentan, prevad un guvern posibil pe hartie, dar nu foarte bine definit din punct de vedere politic. Potrivit cifrelor, ar fi posibil un guvern M5S-PD, dar este aproape imposibil. Si, teoretic, ar fi suficienta pentru a guverna si o alianta intre fortele politice anti-sistem: M5S si Liga Nordului, adevaratii castigatori ai alegerilor, care ar avea numerele necesare pentru majoritatea absoluta. Insa, exponentii de centru-dreapta, in special din Forza Italia, nu cred in unirea dintre Salvini si Di Maio. Vorbim, practic, de guvern de unitate nationala, de guvern de scop cu toate fortele politice la Palatul Chigi. Dar oare este un drum bun de parcurs?