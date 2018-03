Eugen Teodorovici, despre Declaratia Unica: Trebuie depusa pana la 15 iulie. Scutiri de pana la 10% pentru plata anticipata, facuta online

"Comasam sapte declaratii pentru persoanele fizice intr-una singura. Este o declaratie unica, se face o singura data pe an si se face o singura plata. Am stabilit 15 iulie ca prima data in care sunt depuse in noul format, urmand ca plata sa se faca pana la final de martie anul viitor, deci termenul pentru plata este 31 martie 2019", a informat ministrul de Finante.Teodorovici a mentionat ca vor exista si bonificatii pentru contribuabilii care achita anticipat obligatiile fiscale estimate datorate."Daca platim anticipat pana la 31 iulie, si online, va exista o scutire de 10%", a precizat el, subliniind ca reducerea de 10% va fi doar pentru cei care depun formularul online."Ca sa stimulam trecerea in online a contribuabililor", a explicat el."Astazi, doar 5% dintre depunatori sunt online, restul sunt pe hartie. Avantajele vor fi pentru contribuabili, care nu se mai deplaseaza", a mai aratat Teodorovici.Ministrul Finantelor a precizat ca numarul celor care trebuie sa depuna acest formular unic este de "aproximativ un milion de contribuabili, de diferite categorii".Eugen Teodorovici a mai sustinut ca in 2018 nu vor mai fi majorari de taxe, pentru ca "in acest an lucrurile trebuie sa se aseze, anul acesta trebuie sa reformam, sa trecem cu adevarat in secolul XXI".