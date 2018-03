Codrin Stefanescu: Ni se pun bete in roate pentru a nu ne depune candidaturile. Organizatia mea nu m-a delegat pentru Congres. Congresul a creat o "dihonie", oamenii lui Dragnea si oamenii partidului. Eu nu sunt candidatul unui om, sunt al partidului. Ni s-a pus leucoplast pe gura

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a spus, miercuri, la Antena 3, ca are senzatia ca lui, Ecaterinei Andronescu si lui Nicolae Banicioiu li se pun bete in roate pentru a nu candida pentru functii la Congresul PSD. Stefanescu a spus ca organizatia din care face parte nici macar nu l-a pus pe lista delegatilor. Acesta s-a arata nemultumit de politica din ultima vreme a partidului de a pune “leucoplast pe gura” si de a nu implica politicul in anumite chestiuni. Mai mult, acesta vorbeste ca evenimentul PSD programat pe 10 martie a creat o “dihonie”, “candidatii lui Dragnea si “candidatii partidului”, subliniind ca el vrea sa fie candidatul partidului, nu al unui om.





“Senzatia mea este ca mie, doamnei Ecaterina Andronescu si lui Nicu Banicioiu ni se cam pun bete in roate pentru a ne pune candidaturile la aceasta competitie de la Congres. Organizatia mea, care raspunde de mine, nu m-a trecut nici macar delegat la Congres. La Congres, in primele doua randuri, sta toata conducerea partidului, printre care si eu, am eticheta, dar nu sunt delegat. Ecaterina Andronescu a fost astazi la partid sa inteleaga daca isi poate depune candidatura. acum, la 20.40, avem o problema in incercarea de a ne depune candidatura”, a spus Stefanescu, care a subliniat ca are “toata stima pentru “Viorica Dancila, dar este foarte buna o competitie corecta libera”.





“Suntem ingrijorati, Congresul a starnit o mare dihonie, candidatii lui Dragnea si candidatii partidului. Eu vreau sa fiu candidatul partidului, nu al unui om. Am vorbit pentru partid. Mi-am aparat colegii cu toata vanatoarea la care am fost supusi”, a mai spus Stefanescu, care s-a aratat ingrijorat de viitorul congres.









“Nu stiu daca ne face bine acest congres si daca vom creste dupa acest congres, va trebui sa dam explicatii pentru aceste tensiuni. Oamenii ne transmit mesaje ca sunt ingrijorati ca politica partidului este de a nu ne implica in nimic, iar politica oficiala este sa tacem din gura, noi nu avem pozitie pentru aia, … nu amestecam politicul, dar tot politic au votat si oamenii”, a declarat Codrin Stefanescu, care a conchis: “acum avem ca politica sa ne punem leucoplast pe gura”





“Daca conducerea actuala a partidului ne lasa sa candidam, vom candida, se vor zgudui multi la ce am de spus”, a mai spus el.