Sorin Ovidiu Vintu: Escrocii de Elan Schwartzenberg, Cozmin Gusa si Maricel Pacurariu nu au detinut niciodata Realitatea / Replica lui Schwartzenberg: Sper sa moara acasa

"In momentul in care statul roman a pornit atacul asupra mea, motivul principal al lui Basescu a fost Realitatea. Il deranja teribil Realitatea. Motivul partenerilor strategici era altul si il vom discuta. Am incercat sa protejez acest trust de presa apeland la niste oameni in care la momentul acela aveam incredere. Unul dintre ei a fost domnul Elan Schwartzenberg, care s-a dovedit in final a fi un escroc. Am trecut compania proprietara pe Realitatea printr-un contract de trustee la domnul Elan Schawartzenberg, contract de trustee - este familiar probabil termenul pentru telespectatori. Deci domnul Elan nu a detinut niciodata grupul Realitatea.Dupa esecul cu domnul Elan, am incercat acelasi lucru cu un alt om, care credeam ca imi datoreaza din punct de vedere moral enorm, micul escroc Gusa. Gusa este un fel de pestisor, nu stiu daca stiti ce inseamna parazitul. In ocean se strecoara printre dintii rechinului un fel de pestisori mici, care ciugulesc din coltii rechinului resturile. Asta este Gusa. Cu Voiculescu la inceput, cu Adrian Nastase, cu Basescu, cu mine, acum il ciuguleste pe Vizer. Acest escroc a avut in proprietate, printr-un contract de trustee, grupul Realitatea. Ceea ce ati difuzat dumneavoastra este o galceava intre ei doi escroci: domnul Elan Schwartzenberg - macar ala e un escros simpatic - si domnul Gusa. Niciunul dintre ei nu a detinut trustul Realitatea.Si-au trecut grupul de presa - ca si o alta companie PetromService, o companie foarte valoaroasa - pe numele lor cu complicitatea unui jucator sindic, a altori judecatori sindici, a unei doamne de la Registrul Comertului si cu sprijinul direct al SRI, prin domnul Coldea, si acum sustinuta aceasta operatiune ilegala de catre actualul SRI, respectiv domnul Hellvig s.a.m.d.Si domnul Elan Schwartzenberg a fost victima a serviciilor de informatii romanesti. Domnul Gabi Oprea, "Gabi minte mica", prostovanul ala a incercat sa isi faca o retea informativa pacalind pe unii si pe altii ca ii trece in randul armatei ca spioni in cadrul serviciului de spionaj al armatei. Lista aia pe care ati vazut-o data pe la televiziuni, cu oameni din societatea civila, din presa si asa mai departe ca ofiteri activi in MApN era reteaua pe care incerca sa o construiasca Gabi Oprea vanzand iluzia apartenentei acestora la serviciul de spionaj al armatei.Domnul Elan a cazut victima acestui Gabi Oprea. Domnii Gusa si Pacurariu au cazut victime atat lui Oprea, cat si lui Coldea si Maior. Deci totul a fost o operatiune dirijata de SRI, care la randul sau este dirijat din afara de catre partenerii strategici, de catre americani, CIA mai exact", a sustinut Sorin Ovidiu Vintu in interviu, conform b1.ro Reactia lui Elan Schwartzenberg a venit chiar in timpul emisiunii in care a fost difuzat interviul cu Vintu. Printr-un mesaj transmis jurnalistei B1TV, omul de afaceri care se afla in acest moment in Israel, fiind fugit de sase ani din tara si pe numele caruia exista un mandat international de arestare, i-a urat lui Vintu "sa moara acasa"."Am invatat sa nu lovesc in oamenii cazuti, iar domnul Sorin Ovidiu Vintu e in puscarie, cu un handicap. Sper sa moara acasa, in pace, cu toti cei care l-au crezut, in viata, la un moment dat, inclusiv eu", a fost - potrivit b1.ro - mesajul lui Elan Schwartzenberg pentru Vintu, citit de Sorina Matei.