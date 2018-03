Viorica Dancila: Problema imunoglobulinei s-a rezolvat, azi nu avem aceasta problema. Imi asum greseala cu "imunoglobina", a gresi e omeneste

"A gresi e omeneste sau numai cine nu munceste nu greseste. In fiecare zi e o zi foarte plina, sunt multe presiuni. Din dorinta de a explica cat mai multe poate am facut acea greseala. Sunt foarte putini oamenii care nu au gresit niciodata", a afirmat Dancila."Sa nu uitam ca nu sunt prima care a facut aceasta greseala. Aceasta greseala a fost facuta si de ministrul Sanatatii din 2016", a adaugat ea.Premierul a spus ca important este ca a fost rezolvata aceasta problema."Mi-am asumat aceasta greseala, nu trebuia sa gresesc. (...) Nu stiu daca asa era pe foaie, am fost suparata pe mine ca am gresit", a mai declarat Viorica Dancila.Ea a precizat ca nu este dependenta de cititul de pe foi si ca prefera sa vorbeasca liber.Premierul a sustinut ca problema imunglobulinei a fost rezolvata."Problema s-a rezolvat, azi nu avem o problema, nici azi, nici pe termen mediu", a afirmat Viorica Dancila.

Premierul Viorica Dancila a vorbit, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, despre criza de "imunoglobina" , referindu-se la declansarea mecanismului de protectie civila, din cauza lipsei totale de imunoglobulina in Romania.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca in acest moment nu mai exista nicio doza de imunoglobulina, ca sunt sute de pacienti afectati si ca singura solutie in acest moment era declansarea mecanismului de protectie civila, prin solicitarea ajutorului tarilor UE si NATO pentru criza imunoglobulinei. Ea a spus ca deja exista un raspuns de la un stat membru, cu care s-a luat legatura.Potrivit datelor disponibile la Ministerul Sanatatii, in Romania sunt necesare lunar aproximativ 5.000 de doze de imunoglobulina, iar pretul unei doze este de aproximativ 100 de euro.Romania a cerut oficial ajutorul tarilor din UE si NATO pentru criza de imunoglobulina, ministrul Sanatatii Sorina Pintea anuntand ca i-a comunicat si prim-ministrului ca va activa aceasta procedura. Demersurile pentru achizitionarea imunoglobulinei vor fi realizate de catre Compania Nationala "UNIFARM" SA, care va acoperi si costurile.