Viorica Dancila spune ca l-ar cununa pe Liviu Dragnea cu iubita acestuia, care este "o fata deosebita"

Viorica Dancila a fost intrebata daca ar vrea, in cazul in care Liviu Dragnea i-ar propune, sa le fie nasa de cununie acestuia si iubitei sale, Irina Alexandra Tanase. Dancila a raspuns afirmativ: "Sigur ca da. De ce as spune nu?"Ea a adaugat ca i se pare "un act de normalitate" faptul ca iubita liderului PSD a fost la Congresul partidului."O cunosc pe domnisoara Tanase, o cunosc pe Irina. Este un om deosebit, este o fata deosebita. Aceste lucruri fac parte din viata de zi cu zi a fiecarui om", a subliniat Viorica Dancila.Premierul a mai spus ca peste tot in tara acestea sunt lucruri care tin de normalitate."La noi, din pacate, ceea ce este normal a devenit anormal si cred ca acest lucru nu trebuie sa se intample. Societatea romaneasca s-a radicalizat foarte mult. Daca cineva este promovat, trebuie sa-i cautam de ce a fost promovat. Haideti sa-i lasam o perioada, sa vedem ce face omul acesta, a meritat sau nu a meritat increderea, a fost promovat pe criterii profesionale si face lucruri bune sau nu face lucruri bune", a continuat Viorica Dancila.Iubita lui Liviu Dragnea, Irina Alexandra Tanase, a fost prezenta la Congresul extraordinar al PSD de sambata, stand in primul rand al Salii Palatului, alaturi Viorica Dancila si Gabriela Firea.Iubita lui Liviu Dragnea, Irina Tanase (st.), la Congresul PSD