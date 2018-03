Liviu Dragnea: Am convenit sa lucram la o lege care sa dea posibilitatea sa ii sanctionam pe cei care mint, defaimeaza propria tara, gen Monica Macovei. Libera exprimare nu inseamna sa defaimezi

Liviu Dragnea a fost intrebat, in emisiune, si daca urmeaza sa isi legalizeze relatia cu iubita sa, Irina Alexandra Tanase, care a fost prezenta in primul rand la congresul PSD de sambata, liderul PSD raspunzand ca nu a cerut-o pe aceasta in casatorie.Acest congres nu a fost convocat doar pentru a se ocupa niste functii de conducere. Principalele motive au fost de a se stabili niste obiective majore: pozitia noastra privind unele dezbateri mari din Romania, cum ar fi proiectul de tara.Agicultura, infrastructura, resurse naturale, educatie, sanatate si IT sunt cele 6 domenii in jurul carora vom prezenta un proiect de tara. Acest concept va deveni lege, adoptata in Parlament.Este convenitia nationala de aderare la moneda euro pana in 2024.De asemenea, conventia nationala pentru cultura. Trebuie sa facem din cultura nationala un brand.De asemenea, conventia nationala pentru Romania 2040.De asemenea, conventia nationala de paritate, pentru egalitatea de gen. Rolul femeii in societatea romaneasca trebuie sa creasca.Pe langa fotbal, poate cea mai mare frustrare a noastra e ca in 27-28 de ani nu am construit o autostrada. Putem face o mare infuzie de bani, putem sa facem lucrarile si sa platim apoi 30 de ani.Vreau ca spusele mele sa se materializeze in niste actiuni, sa iesim din zona de show de televiziune.S-a facut atat de mult rau, se face atat de mult rau, incat lucrurile astea nu pot ramane nepedepsite. Statul paralel este un grup de indivizi, din pacate foarte mare, cu ramificatii inimaginabil de largi, care exercita puterea statului intr-un mod nelegal si nelegitim, substituindu-se puterii legitime care se obtine prin votul democratic. Este o ramificatie care, cand va iesi la iveala, ne vom ingrozi, o caracatita care a sugrumat Romania, a frant vieti, a frant destine, a bagat oameni la puscarie, care s-a implicat in alegeri democratice, in facerea de guverne, a deschis dosare, a inchis dosare.Si acum, si inainte este format din oameni din serviciile secrete, o parte din procurori, o parte din judecatori, oameni din SPP, in frunte cu generalul Pahontu, oameni din Garda Financiara inainte, oameni din ANAF, din Politie, din vama, din mediul privat. Este o ramificatie, care, in momentul in care va iesi la iveala, si eu sunt sigur ca incet-incet va iesi la iveala, la un moment dat va bubui, sper ca va bubui, ne va ingrozi pe toti, pentru ca e o caracatita care a sugrumat, pe de-o parte, dezvoltarea Romaniei si care a stabilit destine, care a frant vieti, destine, care a bagat oameni in puscarie, care a scapat infractori, a protejat interese straine, care a protejat interese economice, care a lovit in intersele romanesti, care a lovit in interesele capitalului autohton, care s-a implicat in alegerile interne din anumite partide, care s-a implicat in alegerile democratice, in facerea de guverne, a deschis dosare, a inchis dosare si incearca sa faca in continuare asa si inca reuseste. Poate nu la nivelul de dinainte, dar nivelul oricum este destul de mare si acum si destul de periculos.Intr-un stat care nu a fost capusat de aceasta caracatita se luau masuri imediate.Presedintele Romaniei spune ca nu ia in seama ce spunem noi, niste inculpati si niste penali.Acest sistem s-a dezvoltat foarte mult incepand din 2013 si a ajuns la un nivel inimaginabil.M-am ferit tot timpul sa spun eu Curtii Constitutionale cum sa judece, dar deciziile CCR trebuie sa fie respectate de toti.Nici nu m-am mai vazut, nici nu am mai discutat la telefon cu domnul Iohannis, de la intalnirea in trei, cu Viorica Dancila. Nu s-a discutat despre eventuala candidatura a lui Iohannis la presedintia Consiliului European, nici despre DNA la acea intalnire. Nu s-a vorbit deloc despre un eventual demers al ministrului Toader.Nu mai avem de gand sa mai acceptam din partea colegilor nostri de partid atacuri din diverse motive.Ne-am asumat sa modificam in sesiunea parlamentara precedenta legile justitiei. Am avut o discutie buna, din punctul meu de vedere, cu domnul Frans Timmermans, i-am explicat care a fost motivatia acestor legi.Intrebat ce se va intampla daca vor fi noi proteste de strada: Cu toata lumea vom discuta, i-am spus si domnului Timmermans, punctual.Am vorbit cu mai multi colegi si am convenit sa lucram la o lege care sa dea posibilitatea sa sanctioneze aceste lucruri: oameni gen Monica Macovei, care mint, care defaimeaza propria tara. Trebuie sa facem o lege care sa dea dreptul statului roman sa corecteze aceste lucruri. Nu vorbesc neaparat de infractiune, dar sanctiuni trebuie sa existe. Libera exprimare nu inseamna sa defaimezi.Intrebat daca urmeaza sa isi legalizeze relatia cu iubita sa, Irina Tanase: Pur si simplu am decis sa fie langa mine la congres. Am vazut ca sunt discutii si de nasie. Nu ma duc pana unde vorbiti dumneavoastra. N-am cerut-o inca. S-a vobit despre acel inel, nu sunt zgarcit, dar nu este un inel scump. I l-am daruit, dar nu este un inel de logodna.Intrebat daca va candida la alegerile prezidentiale din partea PSD: Nu vreau sa stabilim de acum candidatul, e devreme.Dreptul la proteste este garantat in Constitutie.