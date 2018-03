Liviu Dragnea despre "statul paralel": Klaus Iohannis este unul dintre beneficiari. O caracatita care a sugrumat Romania, a frant destine, s-a implicat in alegeri democratice, a deschis dosare, a inchis dosare

"S-a facut atat de mult rau, se face atat de mult rau, incat lucrurile astea nu pot ramane nepedepsite (...) Statul paralel este un grup de indivizi, din pacate foarte mare, cu ramificatii inimaginabil de largi, care exercita puterea statului intr-un mod nelegal si nelegitim, substituindu-se puterii legitime care se obtine prin votul democratic", a afirmat Liviu Dragnea, potrivit News.ro.El a sustinut ca "statul paralel" este format din oameni ai institutiilor publice, fiind o ramificatie care "ne va ingrozi pe toti": "Si acum, si inainte este format din oameni din serviciile secrete, o parte din procurori, o parte din judecatori, oameni din SPP, in frunte cu generalul Pahontu, oameni din Garda Financiara inainte, oameni din ANAF, din Politie, din vama, din mediul privat. Este o ramificatie, care, in momentul in care va iesi la iveala, si eu sunt sigur ca incet-incet va iesi la iveala, la un moment dat va bubui, sper ca va bubui, ne va ingrozi pe toti, pentru ca e o caracatita care a sugrumat, pe de-o parte, dezvoltarea Romaniei si care a stabilit destine, care a frant vieti, destine, care a bagat oameni in puscarie, care a scapat infractori, a protejat interese straine, care a protejat interese economice, care a lovit in intersele romanesti, care a lovit in interesele capitalului autohton, care s-a implicat in alegerile interne din anumite partide, care s-a implicat in alegerile democratice, in facerea de guverne, a deschis dosare, a inchis dosare si incearca sa faca in continuare asa si inca reuseste. Poate nu la nivelul de dinainte, dar nivelul oricum este destul de mare si acum si destul de periculos."Intrebat unde se situeaza presedintele Iohannis "in aceasta ecuatie de putere oculta", Liviu Dragnea a raspuns ca seful statului este "unul dintre beneficiarii statului paralel" si ca nu ii sunt clare motivele pentru care prefera sa ia apararea unor bucati din acest stat paralel: "Este unul din beneficiarii statului paralel, nu sunt sigur ca e constient de dimensiunea lui si e implicat in asta, dar este unul din beneficiari. Din nu stiu ce motive, prefera, ori prin inactiunile, ori prin pozitiile publice, sa ia apararea unor bucati din acest stat paralel. In momentul in care toate dezvalurile nu lasa dubiu despre falsificarea de probe de catre procurori, despre incalcari flagrante ale legii, intr-un stat care n-ar fi fost capusat de aceasta caracatita se luam masuri imediate. La noi, domnul procuror general intre doua sampanii a zis ca nu e nicio problema, iar domnul presedinte a zis sa nu luam noi in seama ce spun niste inculpati. Nu stiu din ce motive face asta, poate pentru a nu pierde din electorat."Dragnea mai afirma ca acest sistem "s-a dezvoltat foarte mult incepand cu 2013 si a ajuns la un nivel inimaginabil".Intrebat in ce relatii mai este cu presedintele Klaus Iohannis, Dragnea a raspuns ca, dupa intalnirea din 15 februarie, pe care a avut-o cu acesta, alaturi de premierul Viorica Dancila, nu au mai discutat nici la telefon.