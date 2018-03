Tariceanu: E stiut ca presedintele Iohannis nu are deloc cunostiinte juridice, dar nu are nici o minima cultura politica

emisiunea este in desfasurare

Comentand declaratiile presedintelui Iohannis despre "penalii care ataca Justitia", CP Tariceanu spune ca aceste iesiri publice arata ca presedintele nu are "nu are deloc cunostiinte juridice, dar nu are nici o minima cultura politica". "Mesajele lui sunt pentru statul paralele care l-a ales si el spera ca altfel va fi reales. Nu se va intampla insa asta fiindca e clar c anu e presedintele tututor romanilor si si-a semnat sentinta astfel", a declarat Tariceanu, luni seara, la Romania TV.Tariceanu reia argumentele vehiculate ca "Statul paralele", "Justitie abuziva", "niciun functionar nu mai semneaza acte de frica" ca sa sustina necesitatea modificarii Legilor Justitiei si impunerea unui prag material pentru pentru abuz.Seful Senatului vrea ca Iohannis sa nu mai aiba atributii in numirea sefilor de parchete, iar aceste atributii sa fie delegate CSM-ului. "Culmea ipocriziei, cand aeu am propus aceste modificari, s-a opus chiar CSM-ul", a declarat liderul ALDE.