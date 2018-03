Liviu Dragnea: Dupa parerea mea, principalul motiv pentru care niciunul dintre cei patru,  nu au ocupat functii a fost supararea delegatilor ca au facut scandal, Unii veneau la mine sa cer sa fie votati

Ne-am atins obiectivele stabilite inainte de Congres. O parte din colegii nostri, inainte de Congres, se intrebauu de ce trebuie sa facem Congres, este un scandal, scandal provocat tot de ei.Erala un an dupa ce am preluat Guvernarea, trebuia sa facem un oarecare bilant. Era o echipa noua care trebuia sa prezinte cele mai importante 100 de obiective pentru Romania.Trebuia ca partidul sa isi asume domeniile prioritareEra nevoie ca partidul, prin delegati, sa dea cateva raspunsuri importnate la cateva dezbateri greleDiscutii cu privire la gravele abuzuri, care se intampla in sistem, modul grav in care incalca drepturi si libertatiTrebuia sa adoptam cinci Conventii Nationale. Le-am adoptatSa refacem structuraSa avem o repartziare total echilibrata, vicepresedinte pe fiacer regiuneSa face un pas important, numar egal intre femei si barbati ca si vicepreseidintiAm vrut raspunsuri la cateva intrebari importante, daca sunt eu nebun si partidul sa vrea in alta parteEste important ce spune baza partidului in cateva teme de dezbateriPrimul aspect. E al treilea Guvern. De ce are nevoie de un Congres. Tocmai de aia. Pentru a lamuri s-a facut acest CongresNu trebuie sa fie un prilej de scandal.Este un Congres care a limpezit multe lucruri. Am primit reactii de la multi colegi ca delegatii au plecat increzatori.Despre colegi care nu au ocupat vreo functie.Foarte rar vorbesc despre colegi in public. Eu ma asteptam ca acesti colegi, daca doreau sa candideze, sa depuna pur si simplu dosarul de candidat. Nu stiu de ce mai era nevoie de tot acest scandal si de toata aceasta victimizare.Au fost aprobate tpoate candidaturile. Dupa parerea mea, principalul motiv pentru care niciunul dintre cei patru, ca a fost si domnul Radulescu, pentru ca nu au ocupat functii, a fost supararea delegatilor ca alti colegi iar vorbesc despre partid, iar incearca sa provoace un scandal, in contextul in care membrii nostri nu vor scandal.Am inteles ca s-a transmis in presa straina ca li s-a blocat accesul, au fost votati, au primit voturi.Nu l-am auzit pe domnul Tutuianu, nici pe domnul Valeca sa faca scandal.In conditiile in care unii dintre ei veneau si imi spunea sa vorbesc eu sa fie vitato, lamuriti-ma, democratia inseamna vot, este dat de delegati. Nu sunt eu care blochez.Cineva care pierde vrea sa spuna ca m-a blocat ala, dar realitatea este asta si nu mai vreau sa abordez subiectul asta.Domnul preseidnte Iliescu nu putea sa vina. Iar domnul Nastase sigur a avut reprezentanti. Cred ca a fost reprezentat.Nu este tensiune intre mine si domnul NastaseAu fost momente cand poate am fost singurul cand a avut o pozitie transanta.Cred ca este un centru de comanda, cred ca tot in statul paralel, sper ca putem sa devoalam ce a fost si inca este pe noi, in aceasta tara. L-am luat tinta pe X, pe Dragnea.Asa cum a spus jurnalistul x, site-ul z, se face o imagine. Se va sparge.Cu credinta, adevarul iese la iveala, va durea foarte tare.Centrul de comanda pe care eu inca nu il stiu nu poate sa ramana ascuns pana la nesfarsit. Nu a fost blocat dar este deranjat. Aceasta structura se agita foarte mult. Ce trebuie sa face, si vom face, modificam legi si urmarim sa fie puse in aplicare. Este cea mai corecta abordare.Presedintele a fost ales de o parte, Guvernul este pus de o majoritate, dar Parlamentul reprezinta tot poporul. Este institutia suprema.Cu privire la procurorul Negulescu si inregistrarile de la PrahovaIn orice tara normala, unde statul de drept este domnia legii, in acea seara se mergea in acea institutie, erau chemati toti si erau luati la intrebari. La noi toata sefimea din procuratura paralizata, nimic. Au mai si iesit sa va certe, pe cei care au devoalat inregistratile.Printre altele, Tudorel Toader. Era marcat, slab raportul prezentat in raport cu ceea ce este in realitate. Ceea ce o simtim multi dintre noi, ceea ce ii face pe multi oameni Sunt procurori care vor hotari ca nu mai vor sa participe la asa ceva.Dupa Congres, referitor la o afirmatie a domnului Gabriel Oprea, care a spus ca m-a ajutat sa devin presedintele partidului.Domnul Oprea mi-a spus ca a inteles de la statul de drept ca Zgonea trebuie sa fie numarul 1 si tu numarul doi. Ca de fapt, eu cu tine o sa conducem.Nu stiu ce ai inteles tu, dar eu voi fi presedinte. A sunat la statul de drept. si a zis ca Liviu nu stie nimic din ce mi-ati spus voi. El a spus ca a vorbit cu domnul Coldea la telefon.Atunci m-am ridicat si am plecat.Am fost sunat sa ma intalnesc la restaurantul lui Oprea. Actionar era domnul Valeriu Steriu. In separeu era domnul Oprea si cu domnul Zgonea, Ulterior a venit si Marian OprisanMi-a zis, domnule, am vorbit la statul de drept si se accepta ca tu sa fii presedinte si domnul Zgonea numarul 2.Asta a fost discutia.Nu stiu daca la telefon era domnul Coldea.Stiti ce m-a durut in ultima perioada? Desele intalniri ale lui Gabi Oprea cu unii dintre colegi care faceau mult zgomot inainte de Congres, in special cu domnul Codrin Stefanescu.Pe foarte mutli colegi a deranjat, se spune ca se discuta cum sa se faca sa se desfaca in partid.