Victor Ponta a raspuns, intr-o interventie telefonica pentru B1 TV, acuzatiilor pe care i le-a adus Liviu Dragnea."Minte! El insusi a fost la mine si a stat ore in sir, cu Crin Antonescu si Daniel Constantin si altii. Am discutat despre guvern, la Cornu. Am fost 10 oameni care am stat atunci de vorba. Un mincinos! Au fost cred cei care erau liderii USL atunci. La socrul meu acasă, în curte. Cred că (Dragnea) e într-o mitomanie cronicizată”, a declarat Ponta, pentru B1 TV.