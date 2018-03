Tariceanu: Voi cere Comisiei SRI sa verifice informatiile conform carora ofiteri ai unor servicii secrete straine s-au aflat in sediul DNA

Presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a declarat miercuri seara la Romania TV ca va cere Comisiei SRI sa verifice informatiile conform carora ofiteri ai unor servicii secrete straine s-au aflat in sediul DNA, potrivit news.ro.



"Sunt informatii conform carora ofiteri ai unor servicii straine ar fi fost prezenti in sediul central al DNA. Sigur ca aceasta intrebare eu am sa rog sa o adreseze Comisia de verificare a activitatii SRI", a afirmat Tariceanu.



Liderul ALDE a subliniat ca o cooperare a serviciilor de informatii romanesti cu cele straine nu se face prin intermediul DNA.



"Cred ca cooperarea intre servicii se face la nivelul serviciilor, nu se face prin DNA", a explicat Calin Popescu Tariceanu adaugand ca o astfel de colaborarea nu trebuie sa se desfasoare in afara cadrului institutional, "mai ales in zona justitiei".