Antena 3 si Romania TV, partea a doua a interviului cu Sebastian Ghita: Rar o vedeai pe Codruta Kovesi fara Coldea la aceste intalniri / Eu aduceam lautarii la petreceri / Ghita sustine ca nu e vorba de o fotografie cu Kovesi, ci de o imagine dintr-un "filmulet"

Dupa terminarea difuzarii acestei a doua parti a interviului, Cristoiu a incercat sa explice, in studioul Antenei 3, de ce Sebastian Ghita nu doreste sa prezinte fotografia public: "Cred ca nu a obtinut aprobarea de la fosta sotie sa apara in public si era riscul unui proces".Interviul s-a incheiat in jurul orei 21,20 dar imediat dupa aceea Sebastian Ghita a intervenit telefonic la Antena 3, pentru a explica de ce nu doreste sa publice prezumtiva fotografie cu Kovesi.

Sebastian Ghita a sustinut ca "in acesti an" a facut "o multime de lucruri avantate, poate exaltate, poate agresive in societate" si "viata m-a adus in situatia in care m-a adus".



"Trebuie sa incerc sa imi protejez viata si pozitia si sa incerc sa ma gandesc totusi sa supravietuiesc", a argumentat, inainte de a adauga: "Cu siguranta va promit ca aceasta poza va deveni publica curand".



"Totusi, astept si eu ca orice om nu sa ne razbunam unii pe altii, nu sa ma razbun eu pe Kovesi, nu sa fac vreo vendeta cu primul adjunct al celui mai important serviciu de informatii", a adaugat acesta.

In timpul acestei interventii telefonice, Sebastian Ghita a precizat ca nu este vorba despre o fotografie, ci despre o imagine dintr-un "filmulet".



"E un film, nu e singura poza, nu e singurul filmulet, si nu sunt singura persoana care are poze, flimulete, cum facem toti prietenii", a spus acesta.



Recunoaste sau nu recunoaste, in acel moment, in acel cerc de oameni, ne consideram prieteni

Foarte greu venea la aceste intalniri Codruta fara Florin. Rar o vedeai pe Codruta Kovesi fara Coldea

(intrebat cand a cunoscut-o) Ea era procuror general si cred ca am cunoscut-o la una dintre zilele acestea, fie 1 Decembrie, fie a SRI. La astfel de evenimente erau foarte multi oameni, erau sefii institutiilor din statul roman, era coada sa ii stranga lumea mana, sa o bage in seama

Se gandea fiecare ca atata timp cat procurorul general te observa in acel mediu, poate ca esti protejat, poate ti se trece mai usor cu vederea o greseala

Daca SRI vrea sa arate vreodata o imagine dintr-un sediu, sunt convins ca poate sa o faca

(Cristoiu - si lautarii cine ii aducea?) Eu

Ne vedeam acolo, mai beam un sprit, mai schimbam doua vorbe, si dupa plecam acasa

(cat de mult depinzi in Romania de relatia buna cu baietii de la SRI?) Foarte mult

Erau si oameni care nu erau invitati, unii erau prostuti, altii aveau gura mare a doua zi, altii nu cautau proximitatea serviciilor, ci a Cotrocenilor

(se nelinisteau cei neinvitati?) Unii da, altii nu. Prietena noastra Elena Udrea nu era nelinistita, pentru ca era protejata de presedinte

(Era cineva invitat si care nu venea?) Traian Basescu. Totusi a inteles pozitia de presedinte. Ma intreb cati ii arestau din familie daca mai umbla la chermeze cu ei. Daniel Morar, care a avut o relatie mai rece, mai distanta...

In emisiune a intervenit telefonic si fostul socru al lui Sebastian Ghita, care a sustinut si el ca apare in fotografie alaturi de Laura Codruta Kovesi.Acesta a declarat "cu toata certitudinea" ca el este cel din fotografie si "doamna de alaturi e doamna Kovesi"."Am fost acolo moment cu moment", in cele "5-6-7 ceasuri pana la incheierea" petrecerii, pe care o dateaza "prin 2012, noiembrie".Acesta a mentionat ca nu a mai vazut-o pe Laura Codruta Kovesi "la alte petreceri".----------Interviul a inceput cu Sebastian Ghita care sustine ca Laura Codruta Kovesi a fost la o vila a lui, "langa Mizil", unde este si un "mic restaurant". (In paranteze, cu italice, intrebarile lui Cristoiu din timpul interviului)"La una dintre acele intalniri, la care mai tarziu a aparut si Victor Ponta, a fost si Laura Codruta Kovesi", a spus GhitaIata mai jos cele mai importante declaratii facute de Sebastian Ghita in acest interviu: